Són dies de gran intensitat de gent i de trànsit. Per aquest motiu, és indispensable adoptar mesures per garantir la mobilitat, especialment en aquells dies on la ciutat rep milers de visitants.

L’Ajuntament de Girona ha fet una crida a utilitzar les zones d’aparcament, especialment els espais dissuasius, i moure’s per la ciutat o bé a peu o utilitzant el transport públic. Durant les Fires, totes les línies d’autobús estaran operatives. També hi haurà un servei especial per arribar fins als cementiris nou i vell.

Cal evitar els desplaçaments amb el vehicle particular en zones on es reuneix molta gent com la Devesa o la zona de la Copa.