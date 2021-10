Si la pandèmia ha donat algunes positives aquestes hauran estat en l’adaptació de tecnologies en determinats sectors. El firal també s’ha hagut d’adaptar a una situació mai viscuda fins al moment. Per exemple, s’han organitzat fires en format virtual com la darrera ExpoJove. En el cas de la Fira de Mostres s’ha adoptat un model híbrid. Evidentment hi haurà una part presencial i física de la mostra però també, i aquesta és una de les novetats, una part serà virtual.

Les empreses que aquest any han donat la seva confiança a Fira de Girona i seran presents físicament a l’espai comercial també tindran el seu racó a internet. A partir del segon dia, es podrà fer un recorregut virtual per tot el recinte i cada empresa participant disposarà d’un espai a la web per posar el contingut que desitgi. I això ja està inclòs en el preu de la contractació.

Les empreses que vulguin podran informar en aquesta plataforma de les seves dades bàsiques però també informació addicional i més ampliada. Serà una presència doble: física i virtual. Tot plegat, es tracta d’una adaptació als nous formats que cada cop són més presents al sector firal. Serà un gran catàleg comercial on hi seran presents tots expositors comercials de l’edició de 2021.

Pel que fa als protocols, en el moment de tancar aquesta edició, els organitzadors continuaven treballant en les mesures dictades pel Procicat. En tot cas, està clar que des del dia d’obertura de la fira, que serà el dia 28 d’octubre fins al dia de la cloenda, l’1 de novembre, s’aplicaran de manera estricta els protocols que en aquell moment siguin vigents. El desig de Fira de Girona és que els expositors comercials puguin treballar de manera segura i puguin potenciar la seva activitat econòmica i que, a la vegada, els visitants també facin un recorregut amb totes les garanties.