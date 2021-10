L'acusat de matar una dona de 91 anys a Sant Jordi Desvalls s'enfronta finalment a un màxim de 23 anys i 10 mesos de presó. L'última sessió del judici amb jurat popular celebrat a l'Audiència de Girona ha estat aprofitada per les parts per proposar modificacions dels seus escrits de conclusions. La més rellevant ha sigut la de l'acusació particular, que representa a la família de la víctima i que inicialment demanava per l'acusat una pena d'assassinat i pel qual s'enfrontava a presó permanent revisable. Ara la qualificació s'ha rebaixat a homicidi amb dol eventual, perquè aquesta part està segura que quan l'acusat va entrar el 25 de novembre a robar dins la casa de la víctima, una dona de 91 anys que vivia sola, li va clavar una "pallissa" sabent que amb la seva avançada edat podia matar-la. És una tesi totalment rebutjada pel fiscal del cas, que durant tot el procediment ha defensat que el processat va assaltar la casa per robar i que en veure la víctima la va colpejar diverses vegades sense intenció de matar-la. Per això el fa responsable d'un homicidi per imprudència greu i d'un robatori amb violència pels quals li demana 9 anys de presó.

Cap de les parts ha posat en dubte durant tot el procediment que el robatori és atribuïble a l'acusat. Al lloc dels fets es van trobar empremtes i petjades que van coincidir amb la seva fitxa policial, on li consten antecedents per delictes contra el patrimoni. Però l'agressió podria haver estat obra d'un segon individu que mai ha estat identificat, i al qual la víctima va fer referència durant una declaració a l'hospital uns dies abans de morir a causa d'un traumatisme cranioencefàlic provocat durant els cops.

En aquest segon individu és on es centra la tesi de la defensa, que tot i admetre un assalt, rebutja que l'acusat fos qui agredís a la víctima. En tot cas hauria sigut l'acompanyant, a qui ahir l'acusat va posar nom per primera vegada, qui hauria sigut responsable de l'agressió.

Durant la sessió pericial d'ahir els forenses van concloure que la mort de la víctima un mes després de l'assalt al seu domicili està directament connectada amb l'agressió. L'autòpsia practicada arran de la sol·licitud de la família en veure que el certificat de defunció constava com a "mort natural" va deixar clar que la mort havia sigut violenta.

El debat de les acusacions

Durant l'últim torn de les parts per defensar els seus arguments, el fiscal Enrique Barata ha tornat a mostrar-se vehement amb la intencionalitat de l'acusat a l'hora d'agredir la víctima. En un informe dels fets que ha durat una hora, Barata ha indicat que el processat va propinar diversos cops a la dona amb intenció de lesionar-la. Possiblement per sostreure-li informació sobre els seus objectes de valor. En aquest sentit s'ha mostrat "sorprès" pel canvi de qualificació de l'acusació particular recriminant-li que hagi trigat dos anys a fer-ho, i ha defensat que les ferides que presentava la víctima quan va ser ingressada a l'hospital van ser lleus o moderades perquè no va patir cap fractura òssia. Tampoc creu que la víctima, que va relatar que l'havien fet caure al menjador i que va ser trobada en una cambra, fos arrossegada per l'acusat.

Per últim, va defensar que l'acusat "no és un assassí", però que "ha de respondre d'aquesta mort".

En el torn de l'acusació particular per emetre el seu últim relat dels fets, l'advocat Jordi Colomer ha contestat al fiscal que la seva part "ha estat honesta des del primer moment" i li ha retret que intentés "mesclar" conceptes per "confondre" el jurat. La seva tesi contempla un homicidi amb dol eventual, és a dir, que amb l'agressió l'acusat es podia plantejar la possibilitat que pogués morir i ho acceptava, tenint en compte la "fragilitat" i avançada edat de la víctima. "Va colpejar múltiples cops a una dona de 91 anys que va quedar estirada en una casa aïllada", ha asseverat. "Per robar-li era necessari donar-li un sol cop?".

Sobre la importància de les lesions patides per la víctima, ha referit que "poques vegades s'han vist pallisses amb fractures òssies", i ha assegurat que l'acusat és una persona "agressiva". En aquest punt el processat ha aixecat la veu per protestar, i el magistrat l'ha advertit que el trauria de la sala si no es mantenia en silenci. Per acabar ha manifestat que la família no vol venjança, sinó "justícia".

La defensa del processat, David Carrasco, també ha carregat contra l'acusació particular per canviar la seva qualificació i ha recordat que tot i admetre el robatori no atribueix l'agressió al seu representat. En tot cas ha "subscrit" l'explicació del fiscal negant la possibilitat d'un homicidi dolós. Carrasco manté que la causa de la mort és "natural" perquè així ho va determinar el facultatiu que va fer el certificat de defunció, i ha recordat que l'acusat té problemes de drogoaddicció, motiu pel qual demana que se li apliqui un eximent incomplet. Els facultatius van determinar que l'acusat sabia el que es feia quan va assaltar la víctima, però van deixar la porta oberta a la possibilitat que tingués la voluntat parcialment afectada per culpa del seu historial psiquiàtric i les drogues.

Ara és el torn del jurat popular per emetre el veredicte, que haurà de decidir si l'acusat és autor de l'agressió i si ho va fer amb intenció de matar-la.