Els últims anys la presència de Guanyem Girona a l’Ajuntament ha garantit que tota negociació de pressupost, inversions o impostos municipals hagi significat un pas endavant per a la justícia social, els barris i el medi ambient a la ciutat. Inversions milionàries per adquirir i construir habitatge públic, propostes de pacificació de carrers, l’impuls de les renovables en edificis municipals, la millora de les escoles bressols o la creació de nous espais cívics i comunitaris a l’Eixample, Sant Narcís o l'Esquerra del Ter en són exemple.

Aquesta dinàmica, positiva i equitativa per a la ciutat, s’ha trencat aquest 2021. I ho ha fet per la decisió del govern Madrenas de deixar enrere aquest tipus d’acord per anar a negociar amb el que queda de l’antic grup de Ciutadans a l’Ajuntament.

El motiu és que lluny de voler renovar la proposta de modernització i actualització de la Girona en clau social, ecològica i humanista, el govern de Junts i ERC ha buscat aliances conservadores per aprovar un pressupost i uns impostos per l’any vinent que són un pas enrere per a la ciutat. I ho dic a partir de cinc premisses que tot gironí pot comprovar.

En primer lloc, l’augment d’impostos per a l’any 2022 es fa de forma lineal. L’increment del 7’8% de l’IBI és igual per a tothom, independentment dels recursos econòmics que tinguis. En segon lloc, perquè el pressupost manté exactament les mateixes aportacions pressupostàries per fer polítiques públiques en àrees clau per afrontar les conseqüències de la pandèmia com ara promoció econòmica, educació, cultura o salut. En tercer lloc, perquè totes les noves places de treballadors municipals creades es destinaran a la policia, deixant de cobrir necessitats igualment importants en serveis socials, recursos humans, brigades o desenvolupament econòmic. I, finalment, perquè les obres previstes per l’any 22 no incorporen alguns dels elements promesos de fa anys com ara els ponts del carrer del Carme, la reforma de la Plaça Catalunya o la finalització del Modern.

Hi ha un tema, però, que mereix un punt i a part: el pressupost presentat pel govern preveu una retallada total de la partida en compra d’habitatge públic que Guanyem va introduir a les inversions de l’any passat. Girona retorna així a una inversió de zero euros per augmentar el parc públic d’habitatge deixant els 4 milions pactats l’any passat en un fet puntual.

En definitiva, una proposta integralment conservadora, que vira a la dreta i que, conseqüentment, compta amb el suport d’un dels regidors de Ciutadans per poder tirar endavant. Aquest és el present de la ciutat, l'acord de Madrenas amb la dreta espanyolista. Mala peça al teler per un govern, el de Junts i ERC, que cada dia que passa mostra la seva incapacitat per liderar els canvis i els projectes que necessita nostra ciutat. Per sort, el relleu imprescindible a la Plaça del Vi s’albira al 2023. Caldrà esperar, però el farem possible perquè Girona, sens dubte, té i ha de tenir futur.