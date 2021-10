L’Ajuntament de Girona vol facilitar l’accés a l’habitatge als joves perquè es puguin emancipar a la ciutat. Per això, ahir el govern va presentar la creació d’un nou Servei Jove d’Habitatge, que té per objectiu agilitzar la tramitació i l’adjudicació de pisos del parc d’habitatge municipal, així com orientar i assessorar persones d’entre 16 i 35 anys, inclosos també els estudiants de la UdG que viuen aquí.

Per centralitzar les demandes del jovent, l’Ajuntament ha contractat una nova tècnica d’habitatge que s’incorpora dimarts i que oferirà aquesta assistència tant a l’Oficina Jove del Gironès (situada a l’Estació Espai Jove) com a l’Oficina Municipal d’Habitatge - dues institucions involucrades en el projecte, que també era una demanda del futur Pla Local de Joventut.

El servei vol protegir el dret a l’emancipació dels joves que volen crear un projecte de vida, però es troben en una situació complicada per trobar habitatge o a nivell laboral. Alhora, també es dirigeix a famílies joves, especialment aquelles que poden estar en risc de perdre la casa o tenen dificultats per mantenir-lo.

«A la nostra ciutat, com passa en realitat a tot el país, no és fàcil accedir a un habitatge i, per tant, la taxa d’emancipació de les persones joves és molt baixa», va assegurar el vicealcalde de Girona, Quim Ayats. «És per aquesta raó que justament les persones joves han de ser unes de les principals destinatàries de les polítiques per afavorir l’accés a l’habitatge», va afegir.

Per la seva banda, la regidora d’Habitatge i Joventut, Annabel Moya, va valorar que, amb aquesta iniciativa, «obrim una oportunitat per fer passos endavant en l’objectiu de reduir l’impacte d’aquesta problemàtica, cosa que justifica l’impuls d’aquest programa». Moya va remarcar que «la facilitat per a l’accés a l’habitatge és un element clau en les possibilitats que les persones joves tenen de formar una llar pròpia o d’emancipar-se residencialment». Segons l’Observatori Català de la Joventut la taxa d’emancipació a Catalunya era del 18% el primer trimestre de 2021, la més baixa del segle.

Una altra de les feines d’aquest nou servei serà l’establiment del percentatge de parc públic a destinar a aquest segment de la població, així com també definir en quines zones un perfil jove «ens pot permetre treballar la cohesió social a Girona», va afirmar Moya. Ayats va recordar altres «passos importants» fets en habitatge, com la compra de 54 pisos o els 105 que es construiran al Pla de Domeny.

Per fer ús del servei no cal estar empadronat, però sí que és un requisit a l’hora de demanar un habitatge públic, a més de tenir ingressos.