projecte universitari. Els gironins que ahir al vespre van passar pel pont d’en Gómez van viure una experiència immersiva de llum i so amb el nom de Light happening 21 Espai-Temps. Espai/temps és l’equació típica de la velocitat, però en aquesta ocasió ha estat una instal·lació lumínica que ha unit les dues ribes del riu Onyar en el menys temps possible. Tècnicament es tracta d’una instal·lació promoguda per professors i personal de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, que ha permès als alumnes de quart curs del Grau d’Enginyeria Elèctrica i del grau d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica realitzar una instal·lació d’il·luminació posant en pràctica els coneixements adquirits en el grau i formant part d’un procés creatiu.