El grup municipal de Junts per Catalunya de Sant Julià de Ramis i Medinyà critica l’augment «abusiu» del 40% de la taxa d’escombraries acordat al ple extraordinari de dilluns passat. Consideren que això suposa incrementar la pressió fiscal als veïns l’any vinent. El portaveu de Junts, Josep Arbat, ha lamentat la decisió del govern d’ERC, ja que «una família haurà de pagar 50 euros més de taxa» respecte aquest any, passant a pagar de 125 euros a 175 euros.

«La taxa d’escombraries feia anys que no es modificava i considerem que fer un increment de 50 euros de manera sobtada és un disbarat. Per a les eleccions municipals del maig del 2023 queda poc més d’any i mig, no ens n’haurem oblidat», ha advertit el portaveu de Junts.

«Estem a favor del nou sistema de recollida de residus porta a porta i fins i tot d’un augment de la quota per cobrir la millora del servei, però no podem recolzar un increment del 40% amb la greu crisi econòmica, sanitària i social que patim. La decisió d’ERC és temerària i poc meditada», ha remarcat el regidor.

Per la seva banda, l’alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Puigtió, defensa que es van congelar totes les taxes al municipi «en una època molt complicada». Sí que han hagut de pujar la taxa de les escombraries per fer front al nou servei de recollida porta a porta, al qual canviaran al mes de maig. És un increment que, explica Puigtió, va venir marcat pel Consell Comarcal del Gironès, que és qui s’ocupa de la gestió de residus, i que també hauran d’assumir la resta de municipis que s’acolliran al nou sistema.

D’altra banda, el ple va aprovar bonificar el 40% de l’IBI a aquells veïns que instal·lin plaques solars així com bonificar la taxa per a la seva instal·lació gairebé en la totalitat. Una proposta que, des de Junts, afirmen haver defensat «en reiterades ocasions i aplaudim la decisió. Les energies renovables no són el futur, són el present. Hem d’incentivar tan a particulars com empreses a ser energèticament sostenibles i autosuficients sense dependre dels oligopolis empresarials actuals», ha assenyalat Arbat.