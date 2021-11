Els Marrecs de Salt van tornar ahir a les places, i ho van fer a casa. La colla va encapçalar una diada de Sant Narcís emotiva, amb castells més baixos dels que s’aixecaven els darrers anys a la plaça del Vi, però molt potents en tractar-se de la primera actuació de l’any i del retorn post-covid. «Poques vegades ens hem estrenat amb una actuació així», celebrava la Cap de Colla dels Marrecs de Salt, Neus Coromina. «En podem estar orgullosos», va afegir.

La colla local va descarregar un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 7. Com cada any, els van acompanyar per la diada Sant Narcís els Minyons de Terrassa, que van descarregar un 4 de 8, un 2 de 7 i un 4 de 8, i els Capgrossos de Mataró, que també van aconseguir descarregar un 5 de 7, un 2 de 7 i un 7 de 7. Les tres colles van tancar l’actuació amb una ronda conjunta de pilars on els Marrecs van aixecar-ne un de 5, els Minyons, dos pilars de 5, i els Cagrossos un vano de 5. El president dels Minyons de Terrassa, Jaume Maeso, es mostrava satisfet després de l’actuació. «Els tres castells que hem fet eren tres estrenes. Són els que volíem portar i és un pas més pensant en la nostra diada», celebrava.

Retrobades i germanor

Però el més important d’enguany no eren només els castells, sinó les retrobades. «Ha estat molt emocionant, que la primera actuació sigui a casa. Hem pogut fer tot el nostre ritual» explica Coromina. Hi havien nervis però la gent està molt contenta», afegeix. A més, el retorn a plaça va animar molts membres a enfaixar-se de nou. «Avui [Ahir] ha pogut tornar molta gent que a assaig encara no s'havia acabat de decidir», va afirmar la Cap de Colla de Marrecs. El mateix va passar amb la colla terrassenca. «Érem molts Minyons a plaça, érem gent que feia molts mesos que no venia. Amb els Marrecs i els Capgrossos feia dos anys que no ens vèiem i jo ho trobava molt a faltar», deia Jaume Maeso, president dels Minyons de Terrassa. «Els castells també són el dinar i la germanor, i aquestes colles ens portem fantàsticament», va afegir.

Una plaça entregada

Tot i no poder veure els gamma extra a què la plaça del Vi s’havia acostumat en els darrers anys, el públic va entregar-se i vibrar amb cada castell que s’aixecava, fet que les colles van agrair molt. «El públic ha estat molt efusiu. Jo crec que en els últims anys s’ha creat tradició i que la gent ho esperava» comenta Coromina. Maeso hi coincideix. «Avui quan hem fet el primer castell semblava que estiguessim fent un castell de gamma extra», va exclamar, i va reconèixer que la diada de Sant Narcís és una actuació especial per a la colla terrassenca. «Girona és imprescinbible, la millor actuació que tenim. Una plaça que va molt bé per fer castells i amb un públic súper entregat» va dir.

Aquest vespre a les 19h, els Marrecs aixecaran pilars estàtics a la plaça de la Catedral en comptes de la tradicional pujada del pilar de 4. Es projectarà el pilar a la façana i se’ls donarà protagonisme als músics ja que «pujar les escales tocant té pràcticament el mateix mèrit que pujar el pilar», afirma Coromina.