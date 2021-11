Una noia ha denunciat a través de les xarxes socials que no la van deixar entrar a la discoteca Nova Platea de Girona aquest diumenge a la nit pel color de la seva pell. La noia, que assegura ser clienta habitual del local, va ensenyar una còpia del DNI, ja que l'original li han sostret. Els porters de la discoteca li van dir que no podia entrar sense identificació pel fet que era una festa per majors de 21 anys i que sense l'original o el resguard de sol·licitud del nou DNI no podria entrar. Mentre parlaven amb els amics que els esperaven a dins, van veure com diferents grups de persones accedien al local sense que els hi demanessin el DNI. En declaracions a El matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que un amic seu, també "negre", no el van deixar entrar la setmana de Barraques.

Un altre dia més sent una noia negra intentant entrar a una discoteca 🙃

Això ha sigut a la discoteca Platea de Girona pic.twitter.com/VghfsOt1CI — Fanta (@Fanta_b98) 1 de noviembre de 2021

Fonts del local, tanmateix, qualifiquen d' "aberrant" i "deplorable" la denúncia: "És tot mentida", afirmen. Segons indiquen, exigeixen el DNI a tots els seus clients per poder comprovar que el certificat Covid és vàlid, i asseguren que al seu local no entra ningú sense un DNI vàlid. "No hi ha res a explicar, senzillament anava sense documentació. És normal que la demanem, ens ho exigeix la llei", afegeixen. A més, recorden que la pròpia noia ha admès que era clienta habitual del local, al qual ha entrat en nombroses ocasions en els últims cinc anys: "Si fos racisme, no hauria entrat tantíssimes vegades", indiquen. De la mateixa manera, recorden que el local té treballadors de tots els origens i asseguren que són un dels locals nocturns més oberts de tot Girona. També lamenten que una persona "es pugui inventar totes aquestes coses, perquè fan molt de mal a nivell d'imatge i a nivell personal".

La Fecasarm, per la seva banda, també defensa que la denúncia és «del tot infundada». L'organització afirma que el fet que hagués entrat abans demostra que el local no denega l'accés a ningú per motius de raça o origen. Afegeix, a més, que la persona en qüestió no duia el DNI original ni tampoc resguard original de sol·licitud del nou. Per tot plegat, defensa que també s'estaria davant d'un cas de denegació de l'accés correcte i ajustat a dret, ja que és obligatori demostrar la identitat amb DNI original.

Aquest no ha estat l'únic cas de racisme a les discoteques denunciat aquest cap de setmana, que ha tornat a posar l'accés a les discoteques en el punt de mira. Un altre dels casos és el d'una discoteca de Badalona, Carpes Titus, on a través de les xarxes socials es va denunciar que no van deixar passar una noia dient-li «quan abaixis dos tons de pell et deixarem entrar». El darrer és el d'una agressió per part de controladors d'accés de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. En aquest cas, la Fecasarm reconeix que els porters es van extralimitar «lleument» però defensa que actuaven en legítima defensa. Pel que fa als altres dos, afirma que les denúncies són falses. L'organització ha reclamat que es tingui en compte la versió del local abans de condemnar-los mediàticament o a les xarxes socials. En el cas de Badalona, ha assegurat que es tracta d'una denúncia «falsa» perquè els fets no s'ajusten «gens» a la realitat del que va passar, com assegura que demostren les imatges de les càmeres de seguretat.

La Fecasarm explica que la persona a qui suposadament es va negar l'accés per motius de raça es trobava «clarament» sota els efectes de l'alcohol. Afegeix que tant ella com les noies que l'acompanyaven, van intentar accedir al local «colant-se» per diferents llocs. L'organització defensa que la denegació de l'accés va ser «correcte i totalment legal». A més, explica que dues de les persones que exercien el control d'accés són negres i assegura que a dins del local hi havia «persones de diferents races i colors». Per tot plegat, la Fecasarm ha aconsellat al titular del local associat estudiar d'emprendre accions legals contra la persona que va malmetre la imatge del local de manera «infundada».

Per últim, asseguren que les imatges sobre l'agressió denunciada a les xarxes socials dels controladors d'accés de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès estan tretes de context. La Fecasarm considera que els dos porters «possiblement es van extralimitar lleument» pel que fa a la força emprada per neutralitzar una persona. Però afegeixen que aquesta persona «no era cap santet» i que venia d'amenaçar, conjuntament amb un grup de persones, amb vidres trencats a dues persones que feien tasques de neteja a l'aparcament de davant del local. Afirma que el mateix grup hauria llançat ampolles a les persones que feien cua al local.

En aquest sentit, asseguren que els porters van actuar en legítima defensa de les dues persones que estaven netejant l'aparcament, ja que temien per la seva integritat física. Apunten que al vídeo només es pot veure la part final de l'actuació, on reiteren que els porters es van «excedir lleument». La Fecasarm diu que no comparteix les formes, però que les puntades de peu que van donar van ser en llocs «que no posaven en risc la seva integritat física». Amb tot, asseguren que en cap cas es tracta d'una agressió racista. Per últim, el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha exigit que es respecti el dret a la presumpció d'innocència i no la «presumpció de culpabilitat» que ha assegurat que pesa sobre el sector. Ha afegit que tancar els locals seria injust i en cap cas la solució.