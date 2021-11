El punt lila de la Copa de Girona ha atès sis casos d’assetjament sexual durant els primers dies de les barraques de les Fires de Sant Narcís. Cap d’aquestes intervencions ha derivat en una denúncia policial, segons han explicat fonts municipals. Hi ha hagut casos de tocaments i altres d’assetjament verbal.

Un cas viral

Un d’aquests assetjaments verbals el va patir la persona que s’encarrega del marxandatge del grup català de folk-rock Ebri Knight que va actuar a l’escenari de la Copa el 30 d’octubre. Ho va fer públic el mateix grup a twitter. Explicaven que la situació es va poder resoldre «gràcies al Punt Lila habilitat per l’Ajuntament de Girona a l’esplanada de La Copa». En concret, una persona que coneixia la noia assetjada va decidir posar punt i final a la presència d’aquest assetjador demanar ajuda al servei municipal especialitzat. Una persona va intermediar amb l’assetjador.

«No és el primer cop que vivim una situació així» i per aquest motiu van decidir visibilitzar el cas: «ara que estem recuperant la normalitat, els espais d’oci segueixen sent espais no segurs per a les dones i molts altres col·lectius», van alertar.

Per tot plegat, el grup apel·lava a la «responsabilitat col·lectiva» per «capgirar aquesta realitat», i va agrair a les persones i col·lectius que treballen «en fer dels espais d’oci un espai més lliure i més segur».

El servei d’atenció

El Punt Lila és un espai habilitat a l’esplanada de La Copa durant les nits de barraques, on qualsevol persona s’hi pot adreçar si pateix o veu una agressió masclista. Es tracta d’un punt gestionat per un equip de dinamitzadores expertes en sensibilització contra les conductes sexistes. Proporcionen informació, assessorament i atenció davant d’agressions sexistes, i també poden acabar derivant les denúncies a la policia municipal o als Mossos d’Esquadra.

El punt lila es va començar a instaurar a les barraques l’any 2018 amb l’objectiu de posar tots els mitjans de sensibilització i prevenció per aconseguir evitar qualsevol forma d’agressió sexista.