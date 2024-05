Milloraran les voreres de la pujada de les Pedreres per evitar relliscades

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació les obres de millora i substitució del paviment de cinc trams de la pujada de les Pedreres per valor de 73.498,40 euros. Tot això, amb l’objectiu d’evitar relliscades pels vianants que van per les voreres, ja que els trams amb peça de graveta de riu dentada rellisquen molt. En canvi, els trams amb peça de panot no ho fan tant. Així, se substituiran aquests trams de peça de graveta de riu dentada per paviment de panot de botons.

Aquest material té una textura particular que evita relliscades i permet alertar a les persones amb dificultats visuals que es troben al límit d’una zona. I és que segons una normativa vigent, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya indica, entre d’altres, que els itineraris dels vianants han de ser antilliscants. De fet, en ser un carrer amb força pendent en alguns sectors, fa que les relliscades siguin més probables.

Concretament, es milloraran cinc trams. El primer, el que va des del carrer del Carme fins al carrer Beates, que té un total de 110 metres quadrats. En aquesta zona, mentre es facin les obres, s’aprofitarà per instal·lar la senyalització tàctil a les dues parades de bus que hi ha a l’inici de la pujada de les Pedreres des del carrer del Carme. Les parades estan situades just al principi de la pujada, a banda i banda. La línia d’autobús urbà que passa per la pujada de les Pedreres i arriba fins al campus del Barri Vell de la UdG i Torre Gironella és l’L7.

Els altres quatre trams són del carrer Muntanya fins al carrer del Sol (170 metres quadrats), del carrer del Sol al carrer del Terç de Miquelets (120 metres quadrats), del carrer Fora Muralla al carrer del Canigó (85 metres quadrats) i del carrer Canigó al carrer Pirineu (91 metres quadrats). Aquest, és l’últim tram de la pujada. La regidora diu la regidora de Mobilitat i Via Pública, Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, que «canviant el paviment per evitar relliscades millorem la seguretat de les veïnes i veïns de les Pedreres i alhora facilitem la seva connexió amb la part baixa de la ciutat». El termini de l’execució de les obres, un cop adjudicades, es preveu que sigui de cinc mesos.

Reformes el 2022

Aquests cinc trams van quedar pendents de fer quan ja es va actuar a la pujada de les Pedreres l'estiu de 2022. En aquell moment es van fer les intervencions en dos dels trams. El primer, des del carrer de les Beates fins al carrer de Ferrándiz i Bellés i, el segon, des del carrer del Terç de Miquelets fins al carrer del Regiment de Baza. En total, les reformes van costar 24.990,34 euros.

Aquestes millores van ser demandes pels veïns del barri en el marc dels Pressupostos Participats de 2019. Els residents havien sol·licitat la substitució de paviment a la pujada de les Pedreres perquè, sobretot durant els mesos d'hivern i quan la vorera es mullava o gelava, el paviment relliscava molt. A més, encara uns anys més enrere també es va actuar en el mateix asfalt de la pujada. En tenir trams molt inclinats es va optar per proporcionar una calçada amb més adherència pels vehicles, ja que s’hi havien comptat alguns accidents, fins i tot, del trenet turístic.