El barri de Mas Ramada, al sector Est de Girona, ha observat el retorn d’un problema que portaven temps patint però que s’havia frenat amb la pandèmia. Des de l’Associació de Veïns alerten que, un cop s’han relaxat les restriccions per contenir la covid-19, s’ha produït un increment de xeringues que els veïns es troben amb freqüència als carrers del barri i zones properes.

Això passa especialment en zones properes al CAP de Vila-Roja, on hi ha un servei de dispensa de xeringues que es va implementar per evitar la transferència de malalties entre les persones drogodependents, de manera que no es produïssin intercanvis de xeringues.

Des de l’AV no són contraris al servei, però apunten que això trasllada la problemàtica «cap a un altre costat». Recentment, es troben persones que s’acosten al CAP en cotxe i, posteriorment, aprofitarien la foscor del vehicle per consumir. Després, llancen la xeringa per la finestreta al carrer mateix, en comptes de retornar-les al centre sanitari, «important poc el mal que hi pugui fer, tant visual com de salut», lamenta el president de l’entitat veïnal, Miquel Garcia.

Quan els veïns es troben amb xeringues a terra, envien una fotografia a l’AV, i aquesta passa l’avís a l’Ajuntament. La recollida es fa amb un dipòsit especial que el personal de Girona+Neta no porta a sobre habitualment per les seves dimensions. S’hi envia expressament quan es rep l’avís per retirar aquest tipus de residus. D’altra banda, l’AV també lamenta que el servei de recollida d’escombraries i neteja triga a endur-se aquest tipus de residus, amb diverses hores de diferència entre l’avís i la recollida, tot i que afirma que solen trigar menys d’un dia.

Garcia recorda que «prèviament a la pandèmia, teníem un ‘boom’ de xeringues trobades al terra». Per aquest motiu, van mantenir un seguit de reunions amb l’Ajuntament de Girona, per tal de valorar possibles solucions. Amb la pandèmia el problema va frenar-se molt, però ara ha tornat a escalar. Per això, Garcia exposa que els veïns «estan cansats» de trobar-se amb les xeringues, «igual que l’Ajuntament deu estar cansat d’anar rebent avisos nostres», lamenta.

Reprendre les trobades

Fonts de l’Ajuntament afirmen que abans de la pandèmia s’havien mantingut trobades on es van posar sobre la taula diverses opcions per recollir i, sobretot, reduir les xeringues que ocupen la via pública. Es va plantejar habilitar una sala per al consum, però va ser descartada per la manca d’acord amb els veïns. Per part de l’AV també valoren la col·locació de papereres fora, però també creuen que, a més de ser perillós pel fet de ja estar usades, és probable que tampoc no es facin servir «igual que no les porten al CAP». Garcia considera que la solució passaria per un major control. Les reunions es van veure interrompudes amb la pandèmia.

Ara, des del consistori expliquen que han tornat a rebre les queixes del barri, i afirmen que la previsió és reprendre les trobades per evitar que hi hagi xeringues a la via pública, o trobar maneres alternatives per a recollir-les i evitar que es quedin en ple carrer.