Durant bona part del dia, ahir a la Devesa no va sonar música ni a cavallets, ni a trens de la bruixa o autos de xocs. Era l’emoció dels més petits enfilats a les atraccions el que feia evident l’ambient festiu de les Fires de Sant Narcís. Les Fires en Silenci van afluixar les llums i el so de les atraccions per facilitar a infants amb necessitats especials que també puguin gaudir-ne. Menuts amb condicions com ara algun trastorn de l’espectre autista o epilèpsia.

Una iniciativa que els firaires es troben a altres fires i que valoren positivament. «Hi ha nens a qui molesta l’excés de soroll i llums, i està bé per facilitar en tot allò possible que aquests nens també puguin fer ús de les atraccions», afirmava ahir Joaquín Serna Marco, des de l’atracció dels cavallets.

Aquest Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona ha repetit la iniciativa, engegada el 2019 després d’una proposta del grup municipal de Ciutadans en favor de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Aquest any, però, s’han ampliat els horaris de les Fires en Silenci. A més del matí (d’11 a 13.30h) també es van fer de les 16.30h fins a les nou del vespre. Un fet que ha permès poder aprofitar millor la jornada i poder acudir-hi en horari no lectiu.

Fins i tot la resta de famílies que van anar ahir a les Fires també van agrair «la tranquil·litat» de l’ambient. «Pel meu gust, s’hi està molt millor avui. Hi ha tranquil·litat. Es pot parlar i és més natural», comentava Anna Vaquer, que va venir de Sant Gregori per gaudir de les fires amb la néta.