El parc de la Devesa de Girona podria tenir totes les instal·lacions d’enllumenat renovades l’any vinent o, a molt estirar d’aquí a dos anys, després de molts anys d’actuacions puntuals. La Junta de Govern Local ha aprovat recentment el projecte per poder millorar tot el sistema d’il·luminació pública exterior del parc amb un cost total previst que s’enfila fins als 1.824.044,024 euros i que preveu cinc fases d’intervenció que es podran executar independents. Ara caldrà portar la renovació a licitació, escollir l’empresa i que l’adjudicatària comenci els treballs. També caldrà tenir el vistiplau de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Girona, ja que el parc és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i les intervencions que s’hi fan s’han de comunicar a aquest ens i rebre l’aval.

La manca de llum i el manteniment dels punts de llum existents és un dels temes històrics pendents al parc on hi ha multitud de cables que s’aguanten en pals de fusta, alguns dels quals torçats. També hi ha caixes de distribució d’electricitat trencades i a la vista, tot i que darrerament s’ha anat tancant.

La mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, admetia fa dos anys que la millora de l’enllumenat era «un repte pendent» i que «les lluminàries que hi ha actualment són antiquades i de res serveix dur a terme petites mesures, cal una reestructuració global». I apuntava que la foscor en algunes zones era «un dels hàndicaps del nostre parc urbà, i un dels factors que creen sensacions d’inseguretat».

Les cinc fases

Les cinc fases es divideixen per zones del parc. La primera i que requereix més pressupost (653.313,60 euros) és la que inclou el passeig de la Sardana i els vials que queden a la seva part dreta. Correspondria, més o menys, a la part del mercat bisetmanal dels marxants. La segona fase és l’anomenada «façana» de la Devesa (423.988 ,84 euros), que correspondria a les parts properes a la Copa, la zona del Rellotge, els jardins i l passeig de la Devesa. La tercera fase seran les illes interiors, la zona de l’antic camp de futbol Fèlix Farró i l’espai amb taules de pícnic (366.647,37 euros). La quarta etapa serà l’entorn del palau firal i l’auditori, així com el passeig entre l’auditori i el passeig de la Sardana (231.460,34 euros). Hi ha una cinquena fase complementària o auxiliar, al conjunt del projecte que afecta la zona del Camp de Mart que actualment es destina a la cal·listènia, tancat de gossos, la piscina, i al mateix passeig del Camps de Mart (148.634,10 euros). En tot aquest indret, les actuacions seran «puntuals i reversibles» però «actualment necessàries per temes de seguretat ciutadana», segons l’expedient.