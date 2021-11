La IV Nit del Comerç de Girona va reconèixer ahir la tasca de les associacions de comerciants de la ciutat. L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Girona, es va celebrar al Centre Cultural de la Mercè i va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Marta Madrenas, i de la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes.

El Premi Especial al Comerç de Girona es va atorgar a les associacions Girona Centre Eix Comercial, a l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter, a l’Associació de Comerciants del Carrer Carme i Vista Alegre, a l’Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del Carrer Ballesteries, a l’Associació de Comerciants Zona U, a l’Associació de Comerciants del Modern, a l’Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fèlix, a l’Associació de Comerciants Rodalies del Mercat i a l’Associació de Comerços Girona Sud.

Establiments emblemàtics

D’altra banda, a l’acte van ser homenatjats els tres establiments més antics de Girona, exceptuant els premiats de l’edició anterior. Així, ahir van rebre el Premi Comerç Emblemàtic els establiments Babot Confeccions (141 anys), Joieria Pere Quera (134 anys) i Casa Boué (131 anys). A més, es va reconèixer aquells comerços emblemàtics de llarga trajectòria que durant l’any han complert 25, 50 i 75 anys. Van rebre el Premi Comerç Emblemàtic, als 75 anys d’història, Aire de Girona i Casa Coll i, als 50 anys, Peacock i Restauracions Batlle.

El premi «L’art de l’ofici», que reconeix els artesans i artesanes que fan de la seva professió un art i el donen a conèixer a través dels productes que tenen a la venda, ha estat enguany per a l’associació Artesans del Pont de Pedra de Girona.

La Nit del Comerç va comptar amb una ponència sobre «Les APEU: Què son i què en podem esperar», a càrrec de la doctora i professora titular de dret financer i tributari de la Universitat de Girona, M. Lluïsa Esteve. L’acte va ser conduït per la periodista i comunicadora Ester Bertran.

Promoure el model de proximitat

L’esdeveniment té un doble objectiu. D’una banda, reconèixer i promocionar les empreses i els comerços del teixit comercial de la ciutat que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat i de qualitat. I, de l’altra, homenatjar aquells comerços emblemàtics i singulars que fan de Girona única. Els premis també serveixen per posar en valor els i les professionals del comerç que treballen per fer d’aquest sector un referent de qualitat, i per reconèixer i incentivar la participació d’iniciatives empresarials que, per les seves característiques, es poden considerar exemples per un teixit econòmic dinàmic i competitiu.