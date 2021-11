Quatre judicis pendents per detencions produïdes arran de mobilitzacions independentistes a Girona. Set gironins, per a qui la fiscalia demana penes d'entre 2 anys i mig i 6 anys i mig de presó, s'asseuran al banc dels acusats els pròxims mesos. «S'enfronten a penes de presó, la repressió no ha afluixat», ha afirmat Miquel Toll, d'Alerta Solidària. Per això, fan una crida a la mobilització i remarquen que han estat «caps de turc» per frenar les protestes al carrer: «Demanem a la ciutadania que se solidaritzi i estigui al costat dels encausats». Els judicis són resultat d'accions produïdes durant el tall de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O i en les mobilitzacions postsentència de l'octubre del 2019. Per al 20 de novembre han organitzat una jornada a la plaça dels jurats.