El campament dels Tres Reis d’Orient a Girona no tornarà a ser als jardins de Fora Muralla. L’entitat organitzadora de l’arribada de la comitiva reial, la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona ja ho ha comunicat als participants habituals de l’esdeveniment. El lloc més probable on els Reis podrien plantar-se unes hores per rebre els infants gironins és el Camp de Mart, al parc de la Devesa. Ara mateix, l’entitat i l’Ajuntament estan polint els darrers serrells. De fet, ahir al vespre hi havia una reunió que podia ser la definitiva. Tot plegat però, amb un ull posat als índex d’afectació de la pandèmia que podrien fer-ho canviar tot.

Des de la Confraria no han volgut explicar detalls de l’arribada dels Tres Reis tot i que des de fa setmanes s’estan fent reunions per tirar endavant uns canvis que seran molt importants. No han confirmat que el Camp de Mart sigui l’opció més possible però sí que han admès que s’està buscant, des de fa mesos, un nou emplaçament. Al campament s’hi ofereix xocolata desfeta als infants i amb música tradicional es pot veure i saludar els Tres Reis abans que comencin la cavalcada.

Sobre la taula, segons han dit hi ha diverses opcions, entre les quals la del Camp de Mart. Corresponen a indrets espaiosos que permeten una arribada massiva de gent des de diferents punts sense arribar al col·lapse tal com havia passat els darrers anys als jardins de Fora Muralla. Aquesta és, de fet, la principal raó del canvi: evitar taps als accessos al nou campament ubicant-lo en un indret obert i que el mateix campament no quedi ple de visitants fins al punt on caminar es faci difícil. El Camp de Mart, davant del Palau de Fires i on fa poc hi ha hagut la carpa de la Fira de Mostres, compleix els requisits. Un altre punt on també hi ha condicionants a favor és l’esplanada de la Copa (on s’hi han fet els concerts de les barraques de les Fires).

Nou recorregut de la cavalcada

El canvi d’emplaçament del campament reial provocarà també una modificació en la ruta de la comitiva per la ciutat. Ses Majestats ja no creuaran l’Onyar per la passera de l’Alferes Huarte per trobar les carrosses al passeig General Mendoza sinó que ho faran des del nou punt i recorreran nous carrers probablement buscant vials amplis.

La dimensió dels jardins de Fora Muralla, a les Pedreres, està en qüestió des de fa anys. El president dels Manaies l’any 2009, Carles Mascort, ja parlava de buscar alternatives perquè l’espai estava quedant petit.