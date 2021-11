El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha processat el professor de bateria de Quart (Gironès) per haver abusat sexualment de cinc alumnes mentre els feia classe. A la interlocutòria, la magistrada recull que l'investigat era un "afamat" professor i que va aprofitar-se dels nois al soterrani de casa seva, on impartia les lliçons. El jutjat conclou que hi ha indicis per jutjar-lo per delictes d'abusos sexuals, abusos sexuals agreujats i provocació sexual per fets que van tenir lloc entre els anys 2009 i 2020. No el jutjaran, però, per una sisena denúncia perquè el jutjat ha conclòs que aquests fets han prescrit.

El professor de bateria ha acumulat una desena de denúncies d'exalumnes per abusos sexuals. Al llarg de la instrucció, el jutjat ha conclòs que algunes de les denúncies no podien arribar a judici perquè els fets han prescrit. Ara, el jutjat d'instrucció 2 de Girona conclou que hi ha "indicis racionals de criminalitat" per jutjar-lo per delictes d'abusos sexuals, abusos sexuals agreujats i provocació sexual cap a cinc víctimes. A la interlocutòria de processament, fixa la declaració indagatòria de l'investigat per al 10 de desembre.

El jutjat exposa que l'investigat, que actualment té 65 anys, era un "afamat" professor de música que oferia classes particulars a joves. Les lliçons les feia a casa seva, un habitatge situat a Quarts. Segons la interlocutòria, el mestre començava fent comentaris lascius i massatges als alumnes per anar-se guanyant la seva confiança per, després, començar a fer-los tocaments, masturbacions o fel·lacions.

Els tocaments i abusos pels quals el jutjat deixa el professor de bateria a un pas de judici van tenir lloc entre els anys 2009 i 2020. El desembre del 2020, el jutjat ja va dictar una primera resolució que el processava per abusar de dos alumnes però, arran que es fes públic el cas i les mateixes víctimes s'organitzessin en una xarxa de suport, més víctimes el van denunciar.

L'advocat dels exalumnes, Benet Salellas, va reclamar que aquestes noves denúncies s'instruïssin conjuntament. És a dir, que s'incorporaven a la causa que el jutjat d'instrucció ja havia obert contra el professor de bateria. El jutjat ho va descartar però l'Audiència de Girona va concloure que s'havien d'agrupar perquè es tractava de fet "connexos". "Allò que no ens sembla de rebut és que no es faci res amb aquestes noves denúncies, o que s'arribi a l'absurd de tramitar-les per separat i que, després, abans d'arribar a judici, les causes s'hagin d'unificar", argumentava la interlocutòria de la secció quarta.

El relat dels exalumnes evidencia que el professor de bateria sempre actuava de la mateixa manera. D'entrada, es guanyava la seva confiança i començava a fer-los massatges, a parlar de sexe o a ensenyar-los vídeos pornogràfics. Amb el pas del temps, van començar els tocaments als genitals fins a les masturbacions o fel·lacions.

Els alumnes no es van atrevir a denunciar abans per por, vergonya, sensació de culpabilitat i per no haver de donar explicacions a ningú del que havia passat. Els exalumnes han necessitat teràpia per afrontar les conseqüències emocionals dels abusos.