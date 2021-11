Aquest cap de setmana han rebentat una desena de trasters d'uns blocs de pisos de Vilablareix i roben.

Entre els objectes sostrets hi ha dues bicicletes valorades en uns 3.000 euros. Una de les quals s'ha pogut recuperar. Ho va fer la Policia Local de Salt el mateix diumenge i ha detingut un home.

Els robatoris amb força es van produir la nit de dissabte a diumenge en uns blocs de pisos que donen entre el carrer Roger de Llúria i la carretera Santa Coloma.

De matinada, van forçar una porta d'accés a l'aparcament soterrat i un cop a dins van forçar diversos trasters a la cerca d'objectes.

Els Mossos d'Esquadra, aquest dimarts tenien de moment, una denúncia per robar en dos trasters.

En un d'ells no es van emportar res però en el segon, van aconseguir endur-se dues bicicletes. Aquests vehicles estaven lligats amb el corresponent mecanisme per evitar ser sostretes però els lladres, van aconseguir trencar-ho i emportar-se-les. Les dues bicis estaven valorades en uns 3.000 euros. De moment, la comissaria de Salt no compta amb més denúncies per la resta de trasters on els lladres van rebentar la porta.

Recuperada a Salt

A Salt s'ha pogut recuperar una de les bicicletes robades. Concretament, durant la mateixa matinada, la Policia Local va rebre l'avís d'un veí que havia vist dues persones en actitud sospitosa a la zona del tanatori -carretera de Bescanó- amb bicicletes que no portaven pedals i que tota l'estona anaven observant enrere si algú els veia.

Els agents locals s'hi van desplaçar i portaven una de les bicis sostretes en el robatori amb força en els trasters. Per aquest motiu, van detenir a l'home que la duia.

Aquest arrestat però va dir-los als policies que no tenia res a veure amb el robatori de les bicis sinó que ells les havien agafat on les havien amagat per posteriorment, entregar-les a Girona.

Amb aquesta detenció de Salt, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per esbrinar qui hi ha al darrere d'aquests casos.

Per Nadal

Les festes de Nadal i la seva proximitat s'han convertit en un reclam pels lladres de trasters. I en aquesta època és quan hi ha més casos d'aquest tipus de robatoris. Sobretot perquè la gent deixa molts regals en els trasters pensant que són espais segurs i sovint, no ho són tant i acaben amb sorpreses.