Després del precedent de les Festes del Tura a Olot, on dues setmanes després dels actes populars, els casos es van disparar a la Garrotxa, tot semblava indicar que al Gironès es viuria algun repunt de casos després de les Fires de Sant Narcís. Dues setmanes després, les dades constaten que no ha sigut així.

De fet, el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ha obert un fil a Twitter en què detalla la situació. Exposa que malgrat haver-hi «un munt de gent a les atraccions i els concerts de la Copa sense mascareta ni distància», la principal clau és que «totes les interaccions s’han fet a l’aire lliure».

La incidència de positius acumulada dels darrers set dies a Gironès nord i sud és de 65 i la dels darrers catorze dies, de 130. A més, la positivitat de les proves es manté per sota del 5% i la transmissió del virus (Rt) és d’1,26.

Per tot això, considera que si s’han d’augmentar mesures han de ser respecte a interiors, on cal exigir mascareta i passaport covid-19. També demana que si les trobades socials es fan en espais interiors, es ventilin i es demani el passaport covid-19.

D’altra banda, Sirvent també constata que la situació està pitjor a comarques com la Garrotxa i el Ripollès, on les trobades en espais interiors són més freqüents per la fred.

Els casos seguiran creixent

Respecte a la situació a Catalunya, el grup d’experts de biologia computacional de la Universitat Politècnica de Barcelona (BIOCOMSC), va indicar en un fil a Twitter que l’epidèmia va créixer fortament en casos la setmana passada i, com a conseqüència, va augmentar la pressió als CAPs. Coincideixen en el fet que la comarca que viu una situació pitjor és el Ripollès, on l’atenció primària se n’està començant a repercutir de forma destacada.

De moment, les dades hospitalàries segueixen una trajectòria de «creixement raonable» i les UCIs encara estan per sota dels cent crítics. Afegeixen que les diferències entre no vacunats i vacunats en malaltia greu continuen sent «enormes» entre la població. Finalment, veuen «molt probable» que els casos de covid-19 continuïn creixent a Catalunya però és una mica més probable que baixi el ritme de creixement que no pas que pugi. El grup ha alertat que si el ritme de creixement d’aquesta setmana fos sostingut, els CAPs començarien a patir una càrrega forta de feina. Per això han defensat la tercera dosi per afrontar l’hivern.