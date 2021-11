Els ordinadors portàtils són un bé preuat i ara, sobretot després que la pandèmia obligués el món de l’educació a fer un pas endavant en l’ús de la tecnologia, en els instituts se’n poden trobar molts. Ordinadors portàtils que s’han convertit en objecte de desig de lladres com els que, a principi del mes d’octubre, van robar-ne una vuitantena a l’Institut Pla de l’Estany de Banyoles o els que aquest cap de setmana se n’han emportat 75 de l’Institut Vallvera de Salt. «És un fet que va molt més enllà d’una bretolada, no és algú que tira una pedra a la finestra i entra a mirar que troba, és una acció ben planificada i molt violenta perquè han destrossat moltes portes i inutilitzat el quatre elèctric per emportar-se els portàtils», explicava ahir el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Àdam Manyé, sobre el robatori al Vallvera que va obligar a suspendre totes les classes del matí al centre educatiu de Salt. El robatori, segons les incidències registrades per l’alarma del centre, va ser la nit de dissabte a diumenge però no se’n va tenir constància fins ahir al matí quan va arribar el conserge.

A la tarda, un cop la policia científica dels Mossos d’Esquadra havia completat la seva feina, les classes es van tornar a poder a fer amb normalitat al Vallvera on el robatori, més enllà de les importants pèrdues econòmiques i de les destrosses, va creuar una forta indignació. «És una vergonya», explicaven des del centre apuntant que el robatori de 75 portàtils, colpeja «al mateix alumnat, ja que és un atac directe al dret a l’educació de l’alumnat de Salt».

El robatori d’aquest passat cap de setmana representa nous obstacles a la formació dels alumnes del Vallvera, amb uns percentatges d’immigració notablement elevats, en una situació que, més enllà del mateix institut, és compartida des del Departament d’Educació. «No pot ser que aquests alumnes es quedin sense portàtils per culpa d’un robatori, mirarem de reposar el material com més aviat millor», va assegurar ahir Àdam Manyé.

Mentrestant la investigació dels Mossos d’Esquadra se centrarà en la possible relació entre el robatori d’aquest cap de setmana amb el de principis d’octubre a Banyoles. Si ahir, des del Vallvera, es parlava de 75 portàtils, fa dos mesos van ser 80 els que es van robar a l’Institut Pla de l’Estany. En els dos casos, els lladres semblava que coneixien bé els respectius instituts i que tenien fixat l’objectiu d’emportar-se els ordinadors portàtils. Tant a Banyoles com a Salt, el robatori es va fer en cap de setmana i si, en el cas del de Pla de l’Estany, se’ls van endur del carro amb què els professorats els traslladaven de classe a classe, a Salt van saber com inutilitzar el quadre elèctric, rebentar la majoria de portes de la planta baixa de l’edifici i trobar les claus dels armaris on estaven guardats els ordinadors a les diferents classes. «No ha estat cap bretolada, ha estat una acció ben planificada», insistia ahir Àdam Manyé.