Una modificació de crèdit per valor de 225.000 euros aprovada en el ple municipal de Salt d’aquest passat dilluns servirà perquè aquest mateix gener es pugui començar els treballs de de reconstrucció del Parc d’Aigües Braves La zona de la Pilastra, al riu Ter, va quedar molt afectada pel temporal Glòria i, fins ara, no s’havia pogut tirar endavant un projecte per reconstruir un parc que s’ha convertit en un referent en el món del caiac.

«Des de l’any 2012 i després d’una remodelació que s’hi va dur a terme, la Pilastra acull competicions nacionals i internacionals i al municipi ens podem sentir orgullosos perquè tenim representants reconeguts a escala internacional com en Quim Fontané, campió Mundial i d’Europa», explica l’alcalde, Jordi Viñas, sobre la importància esportiva del Parc d’Aigües Braves de Salt. Amb l’objectiu, segons detalla el regidor d’Esports Jesús Vilaplana, de «no afectar l’època de fresa dels peixos i la de nidificació dels ocells presents en aquest tram del riu» els treballs de reconstrucció es faran a principi d’any, durant els mesos de gener i febrer.

El projecte, amb la instal·lació d’unes tarimes de fusta, permetrà adaptar les característiques de la zona al cabal del riu, formant un pas pels peixos i també creant una onada que facilitarà la pràctica del caiac d’estil lliure tant per a practicants principiants com per a competidors experts.