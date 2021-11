Alumnes de l’Institut Montilivi es formaran a L’Estació Espai Jove de Girona amb l’objectiu de fomentar la participació dels nois i noies en les activitats i serveis que s’organitzen i gestiona l’equipament municipal. L’Ajuntament de Girona i el centre educatiu han firmat un conveni amb la finalitat d’apropar la formació professional a espais reals de la ciutat.

El projecte durarà fins al 17 de juny del 2022. Durant aquest període, els dilluns a la tarda, de 14 a 20 h, l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental de l’Institut Montilivi realitzarà classes de diferents mòduls formatius dels seus estudis a L’Estació Espai Jove. Les sessions estaran dinamitzades pel professorat de l’Institut Montilivi i comptaran amb el suport dels professionals de la Secció de Joventut del consistori.

"La clau d’aquest conveni és que els nois i les noies surtin de les aules per aprendre en un context real. Les classes estaran enfocades a la dinamització d’activitats i projectes de L’Estació Espai Jove. Es plantejaran diferents reptes i projectes a desenvolupar a l’alumnat vinculats a situacions iguals o properes a l’equipament. Es tracta d’una metodologia d’aprenentatge innovadora molt rellevant en la formació professional, ja que se surt de l’espai tancat de l’aula per col·laborar amb entitats o equipaments, com L’Estació Espai Jove, que alhora reben un servei", assegura la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Annabel Moya.