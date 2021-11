Girona vol engegar les obres de reforma de la Casa Pastors d'aquí a dos anys amb l'objectiu que l'edifici s'inauguri el 2026 com a Museu d'Art Contemporani. Aquesta és la proposta que el consistori ha fet arribar a la Generalitat i amb la qual treballen ara les dues administracions, després que els terminis inicials no s'hagin complert. I que entremig, l'Ajuntament hagi renunciat a més de 775.000 euros de subvencions, perquè el projecte no s'ha executat. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en una resposta parlamentària, subratlla que el Govern «manté l'interès» perquè l'edifici aculli el futur museu, vinculat a la col·lecció Santos Torroella, i que la Generalitat té intenció de tancar un nou acord pluriennal de subvencions.

El primer projecte per reformar la Casa Pastors i convertir-la en museu d'art contemporani costava 4,48 milions d'euros. Inicialment, les obres de l'edifici, situat davant la Catedral i que durant anys havia acollit l'Audiència Provincial, havien d'acabar-se el 2020. Aquí és on s'ha d'exhibir el fons del crític d'art Santos Torroella (que inclou originals de Miró, Picasso, Tàpies o dibuixos de Salvador Dalí). L'any 2017, les tres administracions implicades en el projecte (Generalitat, Ajuntament i Diputació) van acordar-ne el finançament. La Generalitat aportaria 1,2 milions d'euros per a les obres d'adequació (en concret, 300.000 euros durant quatre anys); la Diputació, per la seva banda, hi posaria 2 milions d'euros, i el consistori assumiria els 1,28 milions d'euros restants. Aquell mateix any, el Govern ja va transferir una subvenció de 300.000 euros a l'Ajuntament. D'aquests, segons recull la resposta parlamentària, el consistori en va tornar 145.000 de no executats. El 2019, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament va acordar reformular el conveni, i concedir una subvenció de 800.000 euros per a les obres de reforma de la Casa Pastors. D'aquests, se'n van arribar a transferir 500.000 a l'Ajuntament. Els altres 300.000 s'havien d'abonar quan la reforma s'acabés (inicialment, es preveia que fos l'any passat). Però mai van arribar a pagar-se.

Del tot aturada

La reforma de l'edifici s'ha anat allargant perquè han sortit imprevistos (per exemple, es va haver d'enderrocar un mur) i el gruix dels treballs encara està pendent. De fet, ara per ara l'obra està del tot aturada. Això va suposar que l'any passat l'Ajuntament no pogués complir terminis i que, per tant, hagués de retornar part de la subvenció i renunciar a la que encara no havia percebut. En total, d'aquells 800.000 euros de subvenció, el consistori va gastar-se'n 169.239,59 (per al projecte executiu, la intervenció arqueològica i treballs de catalogació i inventari). Tota la resta de la subvenció, és a dir 630.760,41 euros, o bé l'ha hagut de retornar a la Generalitat o bé ha hagut de renunciar-hi. L'afer va passar per ple municipal aquest estiu, i el PSC ja va criticar que l'Ajuntament no hagués pogut renegociar aquests imports per evitar que es perdessin. Ara, els socialistes ho han elevat al Parlament, a través d'una pregunta que han dirigit a la consellera de Cultura.

Nou conveni

A la resposta parlamentària, Natàlia Garriga assegura que la Generalitat «manté el seu interès en la reforma de la Casa Pastors» perquè es converteixi en el futur Museu d'Art Contemporani. Subratlla que aquest interès s'ha materialitzat tant en el seguiment del projecte, com també en diverses trobades amb l'Ajuntament, i concreta que el consistori ja els ha fet arribar una nova proposta de calendari. La intenció de l'Ajuntament és que entre aquest any i el vinent es facin les excavacions arqueològiques a la Casa Pastors i s'adapti el projecte per rehabilitar l'edifici. A finals del 2022, es licitarien les obres, amb l'objectiu que els treballs de reforma es facin entre el 2023 i el 2025. Que aquell any, un cop enllestides les obres, es faci la museografia de l'espai i que, finalment, la Casa Pastors s'inauguri com a Museu d'Art Contemporani el 2026. «La previsió és que acabi tenint un espai total de 4.400 metres quadrats, dels quals 2.600 útils», concreta la consellera a la resposta parlamentària. Natàlia Garriga ja avança que el Departament, un cop l'Ajuntament li faci arribar el projecte, preveu tramitar un nou acord pluriennal de subvencions per tirar endavant la reforma. I per últim, concreta que la Generalitat no ha aplicat interessos de demora al consistori pel retorn de les subvencions, perquè «han tornat els imports en els terminis convinguts».