L’Ajuntament de Salt iniciarà a principis d’any la reposició de l’asfalt de la carretera C-65 en el tram que, des de la sortida de l’autopista AP-7, està dins el terme municipal. En total es tracta d’uns 750 metres, el pressupost de l’actuació és de 268.543 euros i també inclou el carrer Lingen

Un cop ja s’ha licitat el projecte i l’adjudicació es farà en breu, les obres està previst que s’iniciïn a principis d’any i tenen un termini d’execució de dos mesos.

Tal com explica el regidor de Territori, Àlex Barceló, «les obres s’executaran en horari nocturn amb l’objectiu de reduir al màxim l’afectació viària».

Per la seva banda, l’alcalde, Jordi Viñas, afegeix que «l’actuació a la C-65, al carrer Lingen i a la rotonda del Camí dels Carlins forma part de la planificació, millora i manteniment de la via pública. Sense anar més lluny, aquesta setmana hem aprovat el pressupost del proper any 2022 que inclou una partida de gairebé 400.000 euros per continuar l’execució d’accions en aquest àmbit».

Esquerdat des de fa anys

Fa anys, amb Jaume Torramadé al capdavant de l’alcaldia, l’Ajuntament va demanar a la Generalitat la cessió de la carretera. Era el mandat entre els anys 2003 i 2007, amb ERC com a soci de govern i el republicà Joan Boada a la regidoria d’Urbanisme. Això permetia tenir el control del vial però al mateix temps tenir cura del manteniment. El control permetria, per exemple, fer noves sortides o entrades a la infraestructura en una època en què semblava imminent el desenvolupament del sector. Des de fa anys s’esperava precisament aquest desenvolupament per repavimentar mentre el ferm s’anava esquerdant. Finalment, s’ha optat per asfaltar.