L’Ajuntament de Girona només ha rebut quatre projectes dins de la primera fase del programa Aixequem Persianes d’aquest any que pretén impulsar la implantació d’activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l’atur. Es tracta d’una xifra que la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, no considera baixa tot i que admet que podria ser més elevada. No obstant, en cas que es concedissin el màxim de diners a les quatre iniciatives, pràcticament s’hauria ja adjudicat la meitat del fons d’aquest any quan encara queda la segona fase. Insisteix,a més, que han fet la difusió pertinent però que miraran com reforçar-la. L’any passat, en total, van subvencionar-se tant sols dos projectes d’emprenedors que volien obrir un negoci.

El consistori destina 30.000 euros a aquests ajuts que es duen a terme en aquells locals buits que estan situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Campdorà, Carme, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Torre Gironella i Vila-roja. Cada projecte pot rebre un màxim de 3.500 euros. Precisament ahir, l’Ajuntament va obrir el segon període de presentació de sol·licituds del programa Aixequem Persianes 2021. Les persones interessades poden presentar les peticions fins al 31 de gener del 2022. Les zones s’han seleccionat a través d’uns criteris objectius, basats en informes tècnics municipals, estudis de consultoria d’implantació comercial i l’anàlisi sociodemogràfica dels barris. Totes elles tenen unes característiques comunes com són una taxa d’atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits. «La recuperació econòmica és una prioritat, especialment en sectors que s’han vist afectats per la pandèmia, com és el cas del comerç. Amb aquestes ajudes no només volem donar suport a l’activitat econòmica i a la creació d’ocupació, sinó que volem posar èmfasi en els barris més allunyats del centre, ajudant les persones emprenedores que hi volen establir el seu negoci», ha insistit la regidora de Promoció Econòmica. L’ajut, que va néixer el 2013, consisteix en subvencions econòmiques directes a fons perdut per a l’establiment i l’inici de l’activitat i la compra de maquinària, utillatge, noves tecnologies o mobiliari associat a l’activitat. Els locals on s’implantin les noves activitats han de ser locals oberts al públic i ha de fer almenys 3 mesos que estan tancats.