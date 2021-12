L’Ajuntament de Salt donarà el tret de sortida aquest divendres 3 de desembre a la programació nadalenca amb l’encesa de llums de Nadal que es realitzarà al Passeig Ciutat de Girona a partir de dos quarts de sis de la tarda. Concretament a aquesta hora es farà una xocolatada popular i a les sis de la tarda es podrà gaudir d’un concert del Cor Geriona que interpretarà un recull de les nadales més emblemàtiques i clàssics del cinema modern.

D’altra banda, l’11 de desembre es podrà gaudir, de les del deu matí a les vuit del vespre al Passeig Ciutat de Girona, del tradicional Mercat de Nadal. Enguany està previst que hi assisteixin 22 parades i, durant tota la jornada, hi haurà tot un seguit d’activitats complementàries com titelles, nadales, tallers i jocs.