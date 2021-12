Joan Roca assegura que el llibre Les delicioses aventures dels germans Roca permetrà descobrir alguns processos als més petits de la casa i també aportarà coses noves als més grans. Els germans Roca s’han estrenat en el món editorial infantil amb una publicació familiar que engloba coneixements científics amb receptes gastronòmiques familiars. Ho fan a través d’un conjunt d’anècdotes reals dels tres germans que van viure de petits. S’explica «de forma molt amena» diversos fenòmens científics com la fermentació o la composició molecular a partir de receptes com una maionesa o uns canelons. Roca defensa que la cuina pot ser «una porta d’entrada» dels infants a la ciència.

El cuiner recorda que durant el confinament moltes cases van tornar a fer els àpats junts, però ara la represa de la normalitat ha deixat de costat la pràctica. Per això aposta per recuperar aquests hàbits per la importància que implica que petits i grans comparteixin espai junts i més encara a la cuina. A banda, Roca demana als mestres i professors que utilitzin el llibre per acostar la cuina a les aules. Creu que «seria molt bonic que el laboratori de ciències per als alumnes de primària fos una cuina». Per això aposta per crear aules de cuina, igual que hi ha les d’informàtica, música o plàstica.