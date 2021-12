L'Audiència de Girona ha absolt el jove que s'enfrontava a 5 anys de presó per agredir policies durant els disturbis postsentència la nit del 18 d'octubre del 2019. Al jove se l'acusava de desordres públics, atemptat i lesions lleus per haver llançat pedres contra els agents, resistir-se a la detenció i trencar el dit a un policia quan l'arrestaven. La sentència, però, conclou que no n'hi ha prou amb el relat dels agents per condemnar-lo. De fet, el tribunal l'arriba a qualificar de «singularment lacònic» i subratlla que hi ha moments en què uns i altres policies es van contradir. A més, l'Audiència també dubta que, segons van sostenir, els agents no arribessin a perdre de vista en cap moment aquell qui els havia llançat pedres.