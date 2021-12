El Golden Christmas Festimarket ha ampliat les places d'aparcament. Fins ara hi havia 800 places disponibles i a partir d'ara seran 1.300. A més a més, per evitar cues de vehicles i col·lapses pel tamany de la carretera, s'ha convertit la carretera en unidireccional, amb un únic sentit que té el punt de partida per Fontajau-Germans Sàbat i el punt de sortida per Sant Medir. A més, l'organització ha indicat que s'han "millorat els accessos i la carretera".

El Festimarket compta amb activitats diverses fins el 5 de gener. Hi ha concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres. També hi ha l'espai SHOPPING amb casetes de fusta il·luminades de Nadal que van canviant segons els dies i on tot el públic assistent pot gaudir, provar i comprar una selecció de productes, serveis i possibles regals per aquestes festes. Tot plegat, en 22.000 metres quadrats.