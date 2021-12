Girona obrirà aquesta propera nit un refugi temporal per a persones sense sostre a l’antic edifici de la UNED, al barri Vell de la ciutat, en una activació del denominat Pla fred després de desencallar uns «tràmits burocràtics» que havien dilatat la posada en marxa del servei en un impàs que havia generat malestar entre les associacions que treballen amb les persones que dormen als carrers de Girona i les crítiques de partits polítics com Guanyem. «Si no hi ha cap problema d’última hora, s’obrirà demà», apuntaven ahir fonts municipals sobre un servei que constarà de 35 places i que serà gestionat per personal de l’Ajuntament en un espai, l’edifici de l’antiga UNED, que ja es va utilitzar abans de la Covid-19 que va provocar que el Pla fred es traslladés al Palau Firal.

El passat 9 de desembre, la regidora de Drets Socials, Núria Pi, va anunciar l’activació del pla fred que, des de fa anys, es posa en funcionament durant els mesos d’hivern per donar una alternativa a les persones que dormen als carrers de Girona en les nits més fredes de l’any. Abans, el pla fred de Girona s’activava el dia 1 desembre, o abans fins i tot, però tot i les baixes temperatures del mes de novembre aquest any no estarà operatiu «si no hi cap problema d’última hora» fins aquesta nit. Des de l’Ajuntament no tanquen la porta a ampliar aquestes 35 places, a la UNED o en altres espais, però Nùria Pi ja va advertir en el seu moment que això podria generar un «efecte crida» i que la seva prioritat són les persones sense llar que ja hi actualment dormint als carrers de la ciutat. La «Llei contra el sensellarisme» estipula que totes les poblacions de més de 20.000 habitants haurien de tenir en funcionament un servei per acollir persones sense llar, però, a les comarques gironines aquesta normativa només ho està complint la capital.