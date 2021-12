L'Ajuntament de Girona habilita des d'aquest dijous 35 places per a persones sense llar a l'edifici de l'antiga UNED, al Barri Vell. Serà un espai dividit entre homes i dones i vol donar resposta a la demanda de persones que no tenen on dormir durant els mesos de més fred. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha destacat que la ciutat assumeix una població de sense llar de tota la demarcació perquè és l'únic espai en totes les comarques gironines que ofereix llits al col·lectiu. Per altra banda, la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines ha fet una protesta aquest dijous al migdia al pont de Pedra per demanar que s'aturin els desnonaments de persones vulnerables i s'habilitin els pisos buits per a lloguer social.

L'Ajuntament de Girona inicia l'operatiu fred aquest dijous, que implica l'obertura d'un espai per a persones sense llar que consta de 35 llits a l'edifici de l'antiga UNED. L'any passat aquest servei es va traslladar a Fira de Girona a causa de la pandèmia, ja que hi havia més espai entre lliteres. Aquest any, però, s'ha recuperat la ubicació habitual del servei, un edifici al Barri Vell que actual-ment no té cap altra utilitat. A l'antiga UNED s'hi han habilitat 35 places, segons ha detallat la regidora de Drets Socials, Núria Pi. Es tracta de les persones que prèviament han anunciat que voldrien tenir un espai per dormir i per això s'ha dissenyat aquesta distribució de llits. Hi haurà zones diferenciades per a homes i dones i també una plaça estarà aïllada per totes les persones que estiguin a l'espera d'una prova que determini si són positius de covid-19 o no i si cal que facin una quarantena. Tot i això, Núria Pi ha tret ferro a la incidència dins del col·lectiu perquè «majoritàriament està vacunat». El motiu és que s'han ofert vacunes sense cita prèvia cada divendres i són moltes les persones sense llar que ja han rebut la pauta completa del vaccí.

Falten espais d'acollida

De tota manera, la regidora ha avançat que estan treballant per «obrir un espai més» si hi hagués més demanda. De tota manera, Pi ha anunciat que no volen atraure més sensellar, sinó que volen satisfer la demanda que hi ha a la ciutat de Girona. En aquest sentit, ha retret que Girona sigui l'única ciutat de tota la demarcació que té un centre d'acollida i això fa que hagi d'assumir moltes més persones que no tenen una llar de les que hi hauria només a la capital. Per això ha insistit que cal «més implicació» de les administracions i poblacions veïnes per obrir nous centres que redueixin el volum d'atencions que es fan des del centre d'acollida de la Sopa.

Des de la Coordinadora d'ONG Solidàries a les comarques gironines també han criticat la falta de centres d'acollida a la demarcació. De fet, creuen que es tracta d'un «incompliment» de la llei contra el sensellarisme, on s'estipula que tots els municipis de més de 20.000 habitants han de tenir un servei habilitat per acollir persones sense llar. El portaveu de la Coordinadora assegura que hi ha «nou municipis» a Girona amb més de 20.000 habitants (Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Banyoles), però només la capital té aquest servei. La regidora de Drets Socials de Girona creu que si hi hagués «voluntat i recursos» per part d'aquestes poblacions es podria oferir un servei d'acollida menys massificat com el que hi ha a Girona actualment. A més, Núria Pi creu que és important «respectar la voluntat de la gent» de rebre les prestacions d'acollida als seus municipis natals. Per això caldria que molts municipis obrissin aquest centre i s'evitaria que molts d'ells haguessin d'anar a Girona durant els mesos d'hivern per tenir un llit on dormir. «La prova és que a l'estiu, molts d'ells marxen per tornar als seus municipis natals», ha afegit la regidora.

Oberts a estudiar noves necessitats

Per la seva banda, la titular de Drets Socials a l'Ajuntament de Girona ha assegurat que han obert l'antiga UNED durant el desembre perquè és el que estipula l'operatiu. Si bé és cert que aquest novembre ha estat un mes plujós i amb temperatures baixes, el consistori s'ha esperat fins al desembre per obrir les instal·lacions perquè és el que fixa l'operatiu. «Habitualment els mesos més freds són entre desembre i març». Malgrat tot, Núria Pi ha recordat que la crisi climàtica pot implicar alguns canvis meteorològics i per això estan oberts a estudiar si cal avançar l'obertura de l'espai al novembre si es registren temperatures més fredes.

Campanya contra el sensellarisme

L'obertura del servei de la UNED ha coincidit amb l'inici de la campanya MANTAlitzem-nos, que organitza la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines. Aquesta campanya de sensibilització denuncia que hi ha 160 persones sense llar a la ciutat de Girona i que utilitzen el servei de la Sopa o bé viuen en habitatges ocupats. Per això han reclamat una implicació de les administracions en la garantia del dret a l'habitatge. Per a la Coordinadora, cal que hi hagi una «moratòria real» de tots els desnonaments per evitar que les persones vulnerables quedin al carrer, sobretot durant els mesos més freds de l'any. A més, volen que les administracions obliguin als grans tenidors de pisos buits que destinin els habitatges a lloguer social o una cessió d'ús si les famílies no tenen recursos. Per altra banda, plantegen una moratòria de pagament de lloguer i subministraments bàsics a les persones que estan en situació vulnerable. La Coordinadora d'ONG també creu que cal aturar les llicències d'apartaments turístics a la ciutat de Girona fins que es resolgui la manca d'habitatges, ja que els pisos turístics «expulsen» els veïns de la ciutat. Per últim, aposten per impulsar la construcció d'habitatge social i arribar al 15% del parc en deu anys.