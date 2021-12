L’Agrupament Escolta i Guia Vista Alegre de Girona ha tornat a reclamar un espai segur i ha alertat que està «en una situació límit», un escenari que tal com recorden, fa temps que suporten. Fa uns dies es va rebentar una canonada que va provocar una inundació al local que tenen al carrer de Morató i Grau i, de retruc, s’han quedat sense electricitat. Es tracta d’un espai al qual s’hi accedeix baixant per unes escales i d’escassos 50 metres quadrats per 120 infants i una trentena de monitors.

Des de fa anys que, els representants del Cau estan en converses amb l’Ajuntament per trobar algun espai que pugui ser l’adequat per les seves activitats, ja que en el petit local actual hi ha humitats, no hi ha calefacció, ni sortides d’emergència, hi ha escassa ventilació, només dos endolls i no és accessible per a tothom. Els hi paga un privat. Unes converses però, que mai han arribat enlloc. Durant uns anys van tenir un segon local al carrer Vista Alegre, i propietat del Bisbat, però la caiguda d’un arbre va obligar-los a marxar per motius de seguretat.

L’antiga UNED, descartada

Fa uns anys, l’Ajuntament es va plantejar la possibilitat que els escoltes de Vista Alegre poguessin anar en alguna de les plantes de l’antiga UNED, al Barri Vell, un lloc molt proper a la seva actual seu i el seu barri. La cap d’agrupament, Clara Vergés, lamenta però, que es van fer unes proves de càrrega i l’Ajuntament va apuntar que no seria segur pels integrants del cau.

Vergés indica que des de fa uns mesos, s’han estat mirant locals al barri perquè l’Ajuntament el llogui o els compri, tal com els hi ha promès, per lamenta que mai s’arriba a concretar. Aquest local hauria de ser d’impàs fins que poguessin ubicar-se a l’antiga parròquia de Santa Maria de Vista Alegre, comprada per l’Ajuntament de Girona fa un any i mig per uns 400.000 euros. Clara Vergés considera que la decisió «hauria d’anar ràpid» però que no està essent així. I apunta que «si s’hagués trobat un espai per nosaltres molt abans no estaríem en aquesta situació que ja portem arrossegant fa temps».

Pel que fa a l’Ajuntament, el vicealcalde i regidor de barri, Quim Ayats apunta que ja porten «setmanes treballant per donar una alternativa el més aviat possible a la manca d’espai digne del Cau Vista Alegre». En aquest sentit, el representant municipal explica que s’està fent de dues maneres: «per una banda estem buscant un local, que estigui al barri i que els hi pugui anar bé a l’entitat, i d’altra banda, s’ha sol·licitat la utilització d’un equipament públic pels dies que fa mal temps». Ayats admet que «ara mateix la prioritat és donar una resposta a mig termini i el més aviat possible fins que tinguem una solució definitiva a la manca d’espai».

Treball conjunt

Finalment, insisteix en què «tot aquest treball s’està fent conjuntament amb el Cau Vista Alegre, que estan informats en tot moment de tots els avenços ja que hi ha una comunicació constant» i ha volgut «posar en valor la tasca que estan fent aquest i tots els Caus, sempre al peu del canó, des de l’educació i el lleure».