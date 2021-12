El Lleuresport, el parc infantil de Nadal de Girona, recupera el format prepandèmia després que l'any passat el coronavirus obligués a suspendre'l. El pavelló del GEiEG a Sant Narcís s'ha tornat a omplir d'inflables, tallers i atraccions per a la mainada. La covid-19, això sí, obliga a restringir l'aforament al 70% o marcar circuits d'entrada i sortida. La mascareta hi és obligatòria a partir dels 6 anys, cosa que fa que molts nens i nenes no en portin. Els responsables del GEiEG diuen, però, que el parc és «segur» perquè gairebé s'assimila a estar «a l'aire lliure». «Hi ha 12 metres d'altura i està ventilat; a més, tot el personal ja s'ha fet tests d'antígens i durant aquests dies hi tornaran», diu el director esportiu del club, Pau Serra.

8 L'any passat la pandèmia va fer suspendre el parc infantil de Nadal que organitza el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) al seu complex de Sant Narcís. En comptes d'això, però, es van fer concerts i actuacions per a la mainada. Però aquest 2021, el Lleuresport ha recuperat el format original. La 37a edició, que s'ha inaugurat aquest matí, durarà fins al 4 de gener. El parc s'adreça sobretot a la quitxalla, però també ofereix alternatives d'oci per als adolescents d'entre 12 i 15 anys. El Lleuresport se subdivideix en tres espais, que entre d'altres inclouen inflables, tallers de maquillatge i de Nadal, un circuit d'aventura amb tirolina i rocòdrom, llits elàstics, un espai de joc lliure... Com a novetats, explica el president del GEiEG Francesc Cayuela, aquest any el parc compta amb un espai d'experimentació amb llum (adreçat a nens de fins a 7 anys). A més, per moure la solidaritat, també s'ha incorporat un 'hospital de ninos' i hi té presència la Fundació Amics Joan Petit, que dona suport als infants que pateixen càncer. El format del Lleuresport és prepandèmia. Però les restriccions, també hi són. Se n'ha limitat l'aforament al 70% -abans era de 1.300 persones., cal posar-se gel hidroalcohòlic abans de fer qualsevol activitat i hi ha circuits marcats d'entrada i sortida, entre d'altres. La mascareta, a partir dels 6 anys La mascareta hi és obligatòria només quan l'infant té més de 6 anys. Això fa que es vegin molts nens i nenes sense mascareta. El director esportiu del GEiEG, Pau Serra, subratlla però que el parc de Nadal és "segur" i que es compleixen totes les mesures dictades pel Procicat. "Estem parlant de pavellons i espais que fan 12 metres d'altura, amb totes les portes obertes; hi ha molta ventilació durant tot el dia, i no gairebé estem parlant d'un espai assimilable a l'aire lliure", concreta. A més, Serra també subratlla que els monitors que fan les diferents activitats s'han fet tots un test d'antígens. I que el dia 3 de gener, se'n tornaran a fer un altre. Cayuela admet que van "patir una mica" davant la incertesa que va crear l'evolució de la pandèmia. Però també subratlla que haver pogut inaugurar el Lleuresport, fins a cert punt, era "necessari per poder oferir una certa normalitat i alegria". El president del GEiEG s'ha mostrat esperançat que les famílies respondran. "Això ens ho anirà dient el dia a dia, però crec que vindran, perquè la mainada s'ho ha de passar bé", ha dit. Les entrades per a aquest 37è Lleuresport es mouen entre els 3,5 i els 10 euros. Depenent de si s'hi va en grup, es fa tan sols part del dia o matí i tarda, i si s'és o no soci del GEiEG. L'organització, això sí, recomana comprar-les online.