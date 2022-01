Cassà de la Selva aspira a convertir-se en la «a capital cultural del sud del Gironès» amb la programació de més de 100 actes culturals, de vuit disciplines artístiques diferents, durant el primer semestre del 2022. Amb el Càntut situat a la tardor, tradicionalment els dos principals esdeveniments culturals de Cassà en els primer trimestre de cada any eren la Macca (Correcurts) i els Premis Literaris (Correlletres), però l’aparició del Jazzà ( cicle de jazz i músiques improvisades de Cassà) ha consolidat una nova cita de referència.

El Jazzà és un cicle de jazz que es caracteritza pel seu vessant més pedagògic amb els mateixos músics introduint les peces en els concerts a Les Golfes de Can Trinxeria. Aquest any passaran pel Jazzà músics com Manel Fortià, David Xirgu, Massa Kamaguchi, Sergi Felipe, Clara Lai o Martin Leiton.

La Macca és «un cas únic en el món dels cineclubs» amb un Correcurts que arriba a la majoria d’edat i que ni els confinaments estrictes dels últims anys varen aconseguir aturar un dels concursos de curtmetratges amateurs més coneguts de Catalunya. Aquest any la Macca farà un pas més i s’obre al còmic, de la mà d’Albert Monteys, un dels referents del còmic al nostre país i que serà present a la xerrada sobre l’exposició Els Universos de l’Albert Monteys, exposició produïda per Ficomic i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Finalment, els Premis literaris de Cassà arribaran a la seva cinquanta-sisena edició. En els últims anys s’hi ha afegit el Correlletres, tant en poesia com en narrativa. Un concurs d’escriptura ràpida de contingut lliure, però amb una paraula clau que ha d’estar inclosa en la redacció i que no es coneix fins al mateix dia del concurs.