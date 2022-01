La Pista de Gel de la Fira de Girona ha comptat, en la 15a edició, amb 18.120 visitants després d'estar oberta des del 23 de desembre fins ahir, 9 de gener. L'activitat, que no es va poder celebrar fa un any per la pandèmia, ha rebut un 5% més de visitants que l'edició del 2019-20 (17.500). Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, explica que «estem molt satisfets per l'èxit de participació i assistència i per haver-nos adaptat a última hora a les restriccions del Procicat». Dos dies abans de l'obertura, es va reduir l'aforament al 50%: «Tot i la dificultat afegida, penso que hem estat a l'altura i els visitants han estat pacients. La Pista de Gel es confirma com una de les activitats de lleure referents de la ciutat i de la demarcació per l'època de Nadal», afegeix Cunyat. El dia amb més assistència va ser el 4 de gener (1.252 persones), seguit del dia 8. Els visitants han freqüentat l'espai més a la tarda (62%) que els matins (38%) i l'horari preferit ha estat de 17 a 19 h. Seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, han vingut a patinar convidats 503 nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents d'una quarantena de centres d'acollida amb risc d'exclusió social de Girona i rodalies.

Diferents mesures per a la prevenció La Pista de Gel, una de les més grans de Catalunya amb 800 m², ha mantingut les dues pistes per patinar i el tobogan de gel per baixar-hi amb trineu, de 2,5 metres d'alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi. Fira de Girona, tal com va passar a la Fira de Mostres ara fa dos mesos, ha complert totes les mesures per la prevenció del coronavirus: reforçament de la ventilació, l'obligatorietat de la mascareta, un sistema amb intel·ligència artificial per controlar l'aforament al segon i un itinerari marcat d'entrada i de sortida per evitar aglomeracions en un sol accés. El passaport covid només ha estat necessari per entrar al bar del recinte.