Un mínim del 40% d’accidents que hi ha a la ciutat de Girona està relacionat amb la manca d’atenció en la circulació per estar utilitzant el telèfon mòbil. Són dades de la policia municipal, que ahir va oferir el balanç de dades corresponents a l’any 2021. Al casc urbà hi va haver 1.361 accidents dels quals 997 sense ferits, 339 amb ferits lleus, 24 amb ferits greus (van ingressar en un centre sanitari) i un amb un mort (una nena atropellada accidentalment per la seva mare, a finals de setembre, al barri de Montilivi). Segons les estadístiques, un de cada tres xocs van ser per fer maniobres incorrectes, un de cada cinc per no deixar la distància de seguretat, un 18% per distraccions i un 10% per canviar de carril de manera improcedent. L’intendent en cap de la policia, Joan Jou Matamala, va voler deixar clar que no han pogut fer tota la tasca que voldrien a l’hora de controlar els articles de l’ordenança de circulació i l’estacionament correcte dels vehicles perquè han hagut de dedicar molts esforços a aspectes vinculats amb la COVID, com per exemple a fer respectar el tocs de queda, les reunions massives a la via pública o en pisos o l’ús de la mascareta. Tot i així, els agents de la policia van interposar 17.989 denúncies per incomplir l’ordenança de circulació en dotze mesos.

Aparcar en llocs prohibits

La tipologia de sancions més freqüents són la de deixar un vehicle en un lloc temporalment prohibit perquè s’hi han de fer actes, podes o obres (1.821 casos), per aparcar sense permís en zones de càrrega i descàrrega (1.449 sancions), estacionar en un lloc on hi ha una senyal de prohibició (1.385), a sobre d’una vorera (1.244), saltar-se un semàfor en vermell, com ara els que estan controlats amb càmeres de vídeo a la cruïlla de la carretera Barcelona i el carrer Emili Grahit (944), estacionar en una zona reservada (1.114), fer-ho en un carril de circulació (973), no respectat un senyal vertical (831), estacionar en un gual (652) o conduir utilitzant aparells de telefonia mòbil (538). A banda, es van fer controls de trànsit de diferents tipus. N’hi va haver 1.420 de documentació que van comportar l’anàlisi de 13.721 vehicles i la interposició de 1.854 denúncies, entre els quals els patinets elèctrics i altres de mobilitat personal. Es va controlar la velocitat de 17.528 vehicles amb 707 denúncies i es van fer 2.203 proves d’alcoholèmia amb 120 positius, 90 positius penals i amb 46 conductors que es van negar a fer el test. Pel que fa a drogues, es van fer 61 proves, de les quals 47 van ser positives, 2 penals i 2 més es van negar a fer el test.

Requeriments veïnals

Tot aquest conjunt de sancions formen part de les 26.055 denúncies administratives interposades l’any 2021 per la policia, la majoria de les quals per infringir les ordenances de circulació, de civilitat o la de sorolls i, en part, procedien de requeriments ciutadans. Del total de trucades rebudes per la centraleta de la policia (al telèfon 092), un 50’5% van ser per requerir serveis policials, mentre que la resta (49’5%) es van fer per qüestions informatives. «Segons hem detectat, la majoria de queixes de la ciutadania busquen garantir l’espai de confort de les persones, amb avisos per vehicles aparcats en guals o molèsties veïnals. Això ens demostra la proximitat que els gironins i gironines senten envers la policia i que precisament és el model que estem perseguint», va indicar el Joan Jou Matamala. De fet, l’any 2020 hi va haver molts requeriments dels ciutadans per molèsties acústiques i soroll als veïns perquè durant molts mesos la gent es va haver de quedar a casa per la COVID (l’any 2020 van haver-hi 2.819 requeriments i el 2021 van baixar a 2.641) mentre que l’any 2021 hi ha hagut un augment de queixes per comportaments incívics de veïns al carrer perquè ja s’ha pogut tornar a sortir a la via pública (l’any 2020 van ser 1.917 requeriments i el 2021 han pujat a 2.198).

Els requeriments, tal com va apuntar l’intendent en cap, serveixen per «copçar les necessitats de la ciutadania». L’any 2021, els principals motius per trucar la policia van ser per sorolls de veïns (2.643 casos, que representen el 10% del total), per comportaments incívics en espais oberts (2.198 casos, que representa el 8,3%), estacionaments en guals (1.493), persones que causen inseguretat (1.182) i comprovacions a la via pública (1.127). Tot aquest seguit d’alertes ciutadanes en forma de trucada o amb missatges van generar les esmentades denúncies on destaca el 46% per incompliments en l’ordenança de civilitat (de les quals la majoria per consumir begudes alcohòliques a la via pública), un 31% per l’ordenança de sorolls, un 12% per l’ordenança de neteja, un 9% per l’ordenança de tinença d’animals i un 2% per temes de l’ordenança d’oci nocturn. Pel que fa a sancions per l’incompliment d’altres normatives que no estan incloses en les ordenances municipals, la policia va interposar 2.689 denúncies per aspectes relacionats amb la COVID, després de fer 1.599 controls on es van controlar 8.882 vehicles i 13.207 persones. Pel que fa a la llei de seguretat ciutadana, es van denunciar 782 persones per tinença o consum de substàncies estupefaents, 103 per desobediència a agents de l’autoritat, 127 per falta de respecte, 45 per armes prohibides i 34 per ocupacions d’habitatges. També hi ha 46 casos d’utilització fraudulenta de la targeta de discapacitat.

Fets penals

Pel que fa als fets penals, on la policia actua juntament amb els Mossos d’Esquadra, en el balanç del 2021 destaca el descens dels darrers anys en el nombre de delictes d’aquest tipus, ja siguin casos de furt, danys, estafes, robatoris o d’altres. En concret, l’any 2021 se’n van produir 7.922. Això suposa una disminució del 4,86% respecte el 2020 (8.327 delictes penals) i del 33,32% respecte el 2019 (11.880 delictes penals). L’any 2021, es van denunciar 1.919 furts, 1.017 danys, 1.017 estafes (moltes per Internet), 889 robatoris a vehicles, 373 de seguretat vial, 307 lesions, 300 robatoris amb violència, 240 amenaces, 240 robatoris amb força, 207 maltractaments, 147 atemptats a l’autoritat i 116 ocupacions d’immobles.

Punts negres d’accidentalitat i el «model» de xocs en dia, hora i mes El tipus de vehicle més implicat en accidents de trànsit l’any 2021 a la ciutat de Girona va ser el turisme (49% dels casos); la franja horària amb més accidentalitat va ser de la una a les dues de la tarda; i el dia de la setmana amb més xocs va ser el divendres. El mes amb més accidents va correspondre al novembre. Els llocs on es van registrar més accidents van ser el carrer de Santa Eugènia, la carretera de Barcelona, l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer del Riu Güell. Són vials amples, amb trams amb dos carrils de circulació per sentit i que contenen rotondes en el seu recorregut. De fet, als giratoris d’aquests quatre carrers és on s’hi acumulen més accidents. No es tracta d’una novetat d’aquest any 2021 sinó que solen repetir-se anualment.

Nova comissaria, plantilla i mapa amb visió de gènere

«La seguretat a la ciutat i per a la ciutadania és un objectiu prioritari per al govern, i ens hi comprometem amb fets. Per això, malgrat totes les despeses que s’han destinat a reduir els efectes de la pandèmia, s’ha fet un esforç a l’hora de destinar pressupost en seguretat. Un exemple és la creació de la nova comissaria de Santa Eugènia, on aquest gener començaran les obres, o l’aposta pel model de policia de proximitat, que s’ha demostrat un èxit i que preveiem acabar d’implementar aquest mateix any», va dir l’alcaldessa, Marta Madrenas. Madrenas també va dir que es farà un estudi per saber exactament quants policies ha de tenir la plantilla per una ciutat com Girona. I va assegurar que s’elaborarà un mapa de seguretat amb visió de gènere, on es puguin identificar els punts que poden generar desconfiança entre la població. «Ens hi havíem compromès i ho farem de forma rigorosa i participada, a través d’eines tecnològiques. Hem d’aconseguir identificar els punts que poden generar més sensació d’inseguretat», especialment a les dones, va afegir l’alcaldessa. «Des del govern, la nostra voluntat és augmentar la plantilla i renovar la flota de vehicles», va ressaltar el l regidor de Seguretat, Eduard Berloso. La plantilla passarà de 157 a 162 agents i s’arribarà a una ràtio de 1,6 agents per mil habitants, complint, segons va apuntar l’alcaldessa, amb la recomanació de la federació espanyola de municipis.