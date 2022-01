L’Audiència de Girona va condemnar ahir dos homes que van perpetrar un robatori el juny de 2020 a la botiga de sabates Munich de Girona i van endur-se la màquina registradora, que contenia 2.000 euros.

El robatori va produir-se el 20 de juny de 2020, quan un dels acusats va forçar la porta de la botiga mentre l’altre vigilava els accessos. Un cop dins, essent ajudat per l’altre home, van sostreure la màquina registradora, que contenia 2.030 euros en efectiu. La porta d’accés pel qual van accedir els lladres era de vidre, i va ser danyada durant el robatori. En l’informe pericial els danys al local s’han valorat en 341 euros. Tot plegat va ser reclamat per la propietat de la botiga, que va interposar una denúncia que va instruir el jutjat d’instrucció 4 de Girona.

La botiga va obrir a finals de 2018 i va acabar tancant el maig de 2021 després de dos anys i mig d’activitat.

Pacte entre les parts

La fiscalia demanava inicialment sis anys de presó per un dels acusats, que compta amb múltiples antecedents per robatori amb violència a domicilis. De fet, compta amb quatre sentències fermes entre 2017 i 2019, l’última just un any abans de perpetrar aquest robatori.

Per l’acusat encarregat de les tasques de vigilància demanava tres anys de presó.

Durant el judici, les parts van arribar a un pacte per rebaixar la pena dels processats, que van acceptar els fets i les penes pactades per les parts. La sentència, que és ferma, els condemna a 3 anys i 1 any respectivament de presó per un robatori de violència amb força en un local obert al públic. Amb tot, les defenses van demanar la suspensió de les penes, que se’ls va concedir. L’acusat multireincident s’haurà de sotmetre a un tractament de deshabituació de drogoaddició per poder eludir la presó. A més, durant tres anys no podrà cometre cap delicte.