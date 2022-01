Girona tindrà dos camps nous de futbol-7 de gespa artificial als barris de Germans Sàbat i de Fontajau. Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Girona renovarà els equipaments esportius que ja hi havia fins ara, però que disposaven d’un paviment de sauló antiquat. A més de la instal·lació de gespa artificial de darrera generació en els dos camps, les actuacions comportaran els treballs de moviment de terres necessari per l’acondiciament de l’entorn i de la recollida d’aigües, la implementació d’un sistema de rec amb canons emergents, l’arribada de subministraments, la construcció d’un tancament perimetral i millores en el sistema d’enllumenat, entre d’altres.

Les entitats beneficiaries seran l’Escola de futbol Gironès-Sàbat, els Veterans Germans Sàbat, l’Atlètic Sant Ponç i el Gerunda FC. Segons el regidor d’Esports, Àdam Bertran, «aquestes obres donen resposta a una reindinvicació de les actuals entitats usuàries, i suposaran una millora de la qualitat i funcionalitat de l’espai per a la pràctica esportiva. Les actuacions estaven incloses entre les accions previstes en el Pla Estratègic de l’Esport Local». Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Sports and Landscape SL., per 440.804 euros i tenen una previsió de durada d’un mes.