L’acusat de retenir, violar i intentar matar la seva exparella a les muntanyes de Montnegre, a les Gavarres, s’enfronta a 49 anys de presó. L’Audiència de Girona havia de jutjar-lo ahir, però es va haver de suspendre per culpa de la covid i se celebrarà el juny.

Els fets van tenir lloc el 28 de juliol de 2019, quan víctima i acusat feia unes setmanes que havien deixat una relació sentimental que havia durat dotze anys. Aquell mateix dia havien anat plegats al supermercat, ja que «mantenien contacte telefònic i personal».

Segons la tesi de la fiscalia, cap a un quart de deu de la nit la víctima va anar al domicili de l’acusat, situat a Girona, per anar a buscar les claus del cotxe, que ambdós compartien. Però quan la dona va anar a l’habitació d’ell a agafar-les, l’home va ruixar-li la cara amb un esprai irritant que va fer-la caure a terra, segons indica l’acusació pública. Tot plegat amb la «intenció de retenir-la a casa i convèncer-la de recuperar la relació, ja que no havia superat la ruptura», subratlla.

Llavors, va lligar-li les mans a l’esquena amb unes manilles i la va fer estirar al llit, on va dir-li que farien «un viatge molt llarg tots dos sols», i que moririen «junts». En aquell context l’acusat va agredir-la sexualment i va reiterar-li la seva intenció de fer un «viatge llarg», i per evitar que s’escapés va lligar-se ell mateix l’altra manilla. Ell va adormir-se al llit i la víctima va quedar asseguda a terra.

Cap a les tres de la matinada l’acusat va obligar-la a pujar al cotxe, i per tapar les manilles va posar-li una jaqueta. Va conduir fins a una zona de Montnegre, al terme municipal de Quart. Durant el trajecte va tornar a ruixar amb esprai la víctima davant els seus intents d’escapar-se del vehicle. En un moment donat, va aturar el vehicle per dormir, i cap a les onze del matí va reprendre el trajecte fins a Monells, on es va aturar a comprar begudes.

La següent parada fou una zona boscosa del Montnegre on el processat va tornar a violar la víctima. Seguidament, va continuar conduint fins que va arribar a un camí de terra situat en una pista forestal pròxima al Santuari dels Àngels de Girona, on va oferir-li beure lleixiu «per morir tots dos», ja que no veia «cap altra solució». Davant la negativa d’ella, va insistir a reprendre la relació. Al cap d’una estona, mentre la víctima estava asseguda a terra, l’acusat va colpejar-li el coll amb una ampolla de cervesa buida. Just després va clavar-li un ganivet de cuina sota el pit, i va intentar apunyalar-la un segon cop, però la víctima va poder prendre-li l’arma. Llavors, el processat va intentar ofegar-la pel coll, però la dona va poder fugir corrents cap al bosc, fins que va arribar en un mas situat a Sant Mateu Montnegre, a Quart, on va demanar ajuda. L’acusat va fugir deixant enrere el cotxe en un lloc de difícil accés. La víctima, que tenia 37 anys, va estar vuit dies ingressada a l’hospital i ha necessitat mig any per recuperar-se.

Per aquests fets, el processat ha estat en presó provisional des de l’agost de 2019 fins al 28 de juliol de 2020, i té una ordre d’allunyament contra la víctima i les dues filles, totes dues menors d’edat. També se li ha suspès la pàtria potestat i el règim de visites de la filla petita. La fiscalia i l’Institut Català de la Salut (ICS), personada com a acusació particular, demanen 49 anys de presó per detenció il·legal, dos delictes de violació i intent d’homicidi. A més, reclamen que l’acusat indemnitzi l’ICS amb 19.156,50 euros pel cost de l’assistència sanitària de la víctima a l’Hospital Trueta.

Atac de gelosia de la víctima

La defensa de l’acusat subscriu una tesi totalment contrària, i assegura que els fets van iniciar-se quan la víctima va arribar a casa de l’acusat «enfurismada» perquè s’havia creuat amb l’exparella d’ell. Li va recriminar que li havia sigut infidel i la seva addició a la beguda, i el processat va decidir ruixar-li amb l’esprai perquè la dona «no entrava en raó i se li havia llançat al damunt». L’acusat li va assegurar que no li havia sigut infidel, i li va proposar «jurar-li-ho» davant el Santuari de la Mare de Déu dels Àngels.

Segons aquesta versió, a mitjanit, la víctima li va demanar que la portés a casa, i durant el trajecte van tornar a discutir, i en aquell moment van decidir pujar al Santuari per fer el jurament. De tornada, després de passar per Monells, van tornar a discutir, i en sortir del cotxe, «la víctima va mossegar-li un braç» a l’acusat, i llavors «va dirigir la mà a la bossa on duia la carmanyola i els coberts» i ell va posar-se «instintivament» la mà a la butxaca, on hi havia el ganivet. «Per temor que la dona l’utilitzés, va treure’l i van forcejar». El resultat de la baralla foren, diu, «lesions de diferent gravetat». Per això, la defensa conclou que els fets no són constitutius de cap delicte, i demana l’absolució per l’acusat.