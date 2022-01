Silvana obre el nou programa del DiverSOS, que presentarà una desena d'activitats sobre la diversitat sexual i de gènere a Cassà de la Selva. Es tracta d’un documental que dibuixa el camí d'una rapera cap a l'èxit, la seva història no és només sobre la superació, parla de la seva lluita com a lesbiana, feminista i antiracista. Es presentarà avui a la Sala del Centre Recreatiu, a les vuit del vespre. La resta d’activitats s’allarguen fins al mes de maig.

La programació inclou l’obra de teatre «La Motxilla de l’Ada»; el recital de poesia «Els Petits marxants de paraules»; les titelles de «Cua de Sirena»; els monòlegs de «L’Humor de Transmissió Sexual»; un taller de rap i rima «Versemblant» per tractar temes com el sexisme o el racisme a l’Espai Jove l’Escorxador; uan xerrada amb Bel Olid i Pol Galofre sobre la criança flexible, plantejant si és possible criar persones més enllà del binarisme; i la presentació del llibre Yo vieja d’Anna Freixas.