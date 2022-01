Un home de 20 anys que conduïa begut va xocar ahir contra un fanal a Quart. Agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona dels Mossos d’Esquadra van denunciar-lo per triplicar la laxa màxima permesa d’alcohol. A més, també circulava sense permís de conduir.

Pels volts de les tres de la matinada d’ahir, els mossos van tenir coneixement que s’havia produït un accident a la carretera C-250, al punt quilomètric 4,5, dins el terme municipal de Quart (Gironès). Concretament, un vehicle havia perdut el control i havia xocat de forma violenta contra un fanal de la població, on va causar danys materials.

Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, van assegurar la zona i van identificar el conductor del vehicle, van detectar que podria trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Davant d’aquesta situació els agents li van fer la prova de detecció d’alcohol amb un resultat de 0,87 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, és a dir, més de tres vegades superior al límit permès.

Per aquest motiu, els agents el van denunciar penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa i també sense haver obtingut mai el permís de conduir.

L’home haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.