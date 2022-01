Els bombers han hagut d'actuar quatre cops aquesta matinada a Girona per la crema, presumptament intencionada, de contenidors en quatre punts diferents en només mitja hora de diferència. El primer avís ha arribat a les 2:18 de la matinada per l'incendi d'un contenidor de recollida de plàstic al carrer Bernat Boades; el segon, a les 2:37, per l'incendi de l'illa de contenidors que hi ha a la cantonada del carrer Santa Eugènia amb la plaça Marquès de Camps; el tercer, a les 2:44, un altre cop al carrer Bernat Boades, però aquest per l'incendi d'uns contenidors situats a 100 metres del primer; i, quatre minuts més tard, a les 2:48, els Bombers han rebut el darrer avís per una altra illa de contenidors que estava cremant en un altre punt del carrer Santa Eugènia.

Al voltant de les 2 de la matinada, hem treballat en 4 avisos d'incendis de contenidors a la ciutat de Girona. En cap d'ells hi ha hagut danys personals. pic.twitter.com/ZR1Nc4SaHK — Bombers (@bomberscat) 22 de enero de 2022