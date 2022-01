Amb l’objectiu de reivindicar la necessitat que l’Ajuntament de Girona «actuï en la mobilitat i l’urbanisme perquè sigui factible per als infants moure’s en bicicleta o patinet» per la ciutat, les AFAs (Associacions de Famílies d’Alumnes) de cinc escoles gironines organitzaran divendres diferents línies de «bicibus» per arribar als centres del matí. Les AFAs de les cinc escoles - Annexa, Balandrau, Domeny, Eiximenis i Pericot - organitzaran diferents recorreguts perquè, a mesura que es vagin acostant a les diferents escoles, més nens i nenes s’hi pugui anar afegint i acabar arribant-hi amb bicicleta o patinet acompanyats per pares o mares voluntaris. La iniciativa s’emmarca dins la Revolta Escolar un moviment que, a Girona, demana «uns entorns escolars més segurs i saludables mitjançant accions disruptives». En aquesta línia, la mateixa tarda del divendres, al voltant de dues de les escoles del matí - Annexa i Pericot - i tres més - Àgora, Annexa i Bosc de la Pabordia - s’organitzaran talls de trànsit amb diferents activitats al carrer per «reivindicar entorns escolars més segurs i saludables davant la poca voluntat de l’Ajuntament d’actuar en aquesta matèria».

Els «bicibusos» són una iniciativa ciutadana que, en el seu moment, va començar a Vic i que s’ha escampat per diferents poblacions d’Osona, per barris de Barcelona i que, per exemple, també s’ha fet manera puntual a Olot. Funciona com un buc escolar amb diferents parades predeterminades on els alumnes s’hi poden anar afegint. A Girona, de moment, es farà demà en cinc escoles com un acte reivindicatiu dins del marc del moviment Revolta Escolar, però intentar convertir-ho en habitual és molt complicat, perquè faria falta molta disponibilitat laboral dels pares i mares que fan d’acompanyants. Tot i això, per exemple, a Barcelona hi ha alguns «bicibusos» que funcionen els divendres de manera estable. Una de les grans reivindicacions de grups com Revolta Escolar, que s’integra dins del moviment «Confinem els cotxes, recuperem la ciutat», és que des de l’Ajuntament s’impulsin canvis en la «mobilitat i l’urbanisme» perquè a Girona sigui més segur moure’s amb bicicleta. Així, per exemple, un apart gens menyspreable dels carrils bici de Girona són a les voreres provocant conflictes entre vianants i ciclistes sense, en canvi, treure espai als cotxes.