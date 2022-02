El Departament d'Educació ha anunciat que totes les escoles de la ciutat de Girona tindran 20 alumnes per aula en els cursos de P3 de cara al curs vinent. El director dels serveis territorials d'Educació, Àdam Manyé, ha recordat que a la ciutat hi ha hagut una baixada de la natalitat, però malgrat tot es mantindrà l'oferta de línies que hi ha actualment a la ciutat a educació infantil, que són 47 grups. Per altra banda, Manyé ha recordat que continuen treballant amb l'Ajuntament pel centre de noves oportunitats que es preveu obrir al sector Est. L'objectiu de les dues administracions és obrir-lo al setembre com un «recurs per a tota la ciutat», tal com ha dit el regidor d'Educació, Àdam Bertran.

La ciutat de Girona mantindrà les 47 classes de P3 de cara al curs escolar vinent. Així ho ha anunciat el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Àdam Manyé, qui ha recordat que la natalitat encara cau a la capital, però el Departament ha apostat per mantenir les línies actuals a canvi d'una reducció de ràtios a les aules. Per això, de cara al curs vinent, preveuen que «cap escola» de la ciutat tingui més de 20 alumnes a la classe de P3. El regidor d'Educació a la ciutat, Àdam Bertran, ha afegit que la voluntat és mantenir aquestes ràtios de cara als pròxims cursos i garantir que a poc a poc es van estabilitzant al llarg de tots els cursos. D'aquesta manera, si el curs vinent la ràtio serà de 20 alumnes a P3, d'aquí a dos cursos l'objectiu és mantenir els 20 alumnes per aula a P4 i també fer-ho al nou grup de P3 que entri. Manyé, a més, ha detallat que aquestes ràtios baixaran fins a 19 alumnes per classe en els «centres més vulnerables» de Girona. Segons el regidor d'Educació, aquesta nova planificació permetrà de forma «més eficaç» a les aules i oferir una atenció més personalitzada als infants.

Zonificació en contra de la segregació

Per altra banda, de cara al curs vinent el municipi mantindrà la zonificació que es va aprovar l'any passat. Abans hi havia tres zones a la ciutat: una al sud, una altra a l'oest i una última que comprenia els barris del centre i el nord de la capital gironina. Des del curs passat, hi ha la zona A, que engloba la part nord i oest de Girona, mentre que una segona zona (B) uneix els barris de l'Eixample amb una part de Santa Eugènia i una tercera zona (C) que es reparteix entre totes les escoles del sud. A més, hi ha la zona B-C que inclou el sector Est i els veïns poden escollir qualsevol dels centres de la zona B o C per escolaritzar-se. Àdam Bertran ha assegurat que aquesta planificació «ha funcionat», ja que s'ha aconseguit lluitar contra la segregació. Per això tant el consistori com el Departament preveuen mantenir-la de cara al futur tot i que presentaran «petits detalls» pel curs vinent per millorar-la.

A més, les dues administracions han confirmat que de cara al curs vinent s'aplicaran els canvis anunciats al sector Est fa uns mesos. Es tracta de l'aposta per concentrar tots els alumnes de primària dels barris d'aquesta zona a l'escola de Vila-Roja i els d'educació infantil només al centre de Font de la Pólvora. Segons el Departament i l'Ajuntament aquesta ja és una proposta «explicada» a tota la comunitat educativa i per això ja estan treballant amb els equips directius per crear un projecte comú.

L'Ermessenda tindrà batxillerat

El Departament d'Educació ha anunciat aquest dilluns que de cara al curs vinent, 2022-2023, l'institut Ermessenda de Girona també oferirà estudis de batxillerat. El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha assegurat que aquesta «serà la primera vegada» que tots els instituts de Girona ofereixin batxillerat. El director dels serveis territorials d'Educació a Girona ha detallat que els estudiants estaran en barracons, on hi ha part de l'institut de secundària, a l'espera que es desencallin les obres del nou centre a l'antiga fàbrica Simon del carrer de Barcelona.

El centre de noves oportunitats

Per altra banda, la redistribució eductiva al sector Est de Girona incorporava l'obertura d'un centre de noves oportunitats per a infants i joves. Aquest centre s'ubicarà al barri de Font de la Pólvora, però Educació i Ajuntament encara no tenen tancat el model i els cursos que hi haurà. El regidor gironí Àdam Bertran ha insistit en el fet que aquesta és una aposta que «engloba molts departaments i administracions» perquè volen que sigui el màxim de transversal possible. A més, Bertran ha avançat que serà un centre amb una programació «viva» que s'adapti a les necessitats i a les situacions que hi hagi en cada moment. Per altra banda, des d'Educació i el govern local volen que aquest centre estigui obert a tota la ciutat i no només als joves dels barris de l'Est de Girona.