Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves per assaltar vianants a Girona i Salt (Gironès), amenaçar-los amb una navalla i obligar-los a treure diners del banc. Dos dels arrestats tenen 18 anys i l'altre és menor d'edat. La policia els acusa de robatoris amb intimidació i detenció il·legal, perquè portaven les víctimes fins als caixers i els exigien que fessin els reintegraments. Se'ls atribueix un assalt que va tenir lloc a finals de desembre a l'avinguda Lluís Pericot de Girona, i un altre que va passar a finals de gener al carrer Àngel Guimerà de Salt. En aquests assalts, els tres joves van obtenir un botí de més de 1.300 euros. Durant les darreres setmanes, precisament, hi ha hagut més robatoris amb aquest modus operandi.

Els tres joves actuaven de nit i es dedicaven a assaltar vianants per fer-los retirar diners dels comptes bancaris. Envoltaven les víctimes quan caminaven pel carrer, les amenaçaven amb una navalla i després les portaven fins al caixer. Els Mossos els atribueixen dos robatoris. El primer va tenir lloc el 21 de desembre a l'avinguda Lluís Pericot de Girona. Cap a les nou de la nit, els tres detinguts van obligar una víctima a treure 1.000 euros del seu compte bancari. El van portar a dos caixers diferents, mentre l'intimidaven amb l'arma blanca. Al primer, li van fer retirar 600 euros; i al segon, 400 més.

El segon assalt amb què se'ls vincula va passar el 28 de gener a Salt. En aquest cas, el robatori el va cometre un dels dos majors d'edat i el menor. El modus operandi va ser el mateix. A punta de navalla, van obligar la víctima a treure 320 euros d'un caixer automàtic del carrer Àngel Guimerà. Després de rebre les denúncies, els Mossos van obrir una investigació. I ara han pogut detenir els tres sospitosos. La policia va arrestar el menor d'edat, i els altres dos joves de 18 anys, com que ja sabien que els buscaven, es van presentar ahir a la tarda a comissaria en companyia de la seva advocada, Natàlia Frigola. El menor d'edat s'ha posat a disposició de la fiscalia de menors. Es preveu que els dos nois de 18 anys declarin aquest divendres davant del jutjat de guàrdia.

Més robatoris

Els robatoris que va cometre aquest grup no són un cas aïllat a Girona. Perquè en els darrers dies, precisament, s'han registrat més assalts -també, comesos per grups de joves i menors- amb aquest modus operandi. El més recent que s'ha conegut va passar el vespre del 31 de gener. En aquest cas, els autors van ser cinc joves, que van assaltar-ne un altre a la zona de sota vies de la ciutat. Quan la víctima sortia de casa, el van envoltar, li van prendre la cartera i el mòbil i el van obligar a acompanyar-los. El van portar fins a dos caixers de la zona de la Devesa, on li van fer treure diners fins que la targeta es va bloquejar. Van aconseguir 1.200 euros. Des d'allà el van fer caminar fins a Salt (Gironès). El van deixar anar, ja de nit, a l'alçada de l'avinguda Santa Eugènia. Els Mossos intenten localitzar-los.

Amb una navalla i un puny americà

I sense anar més lluny, ara fa pocs dies els Mossos van detenir dos menors per cometre un robatori similar. En aquest cas, va passar el vespre del 15 de gener. Els dos detinguts formaven part d'un grup de quatre encaputxats, que van assaltar dos menors a la plaça Miquel de Palol. Els van amenaçar amb una navalla i un puny americà i els van obligar a donar-los allò que portaven al damunt. Després de prendre'ls els mòbils, les carteres, uns altaveus portàtils i uns auriculars, i veure que no portaven targetes de crèdit, els assaltants van obligar les víctimes a trucar un amic, i enganyar-lo, perquè anés fins allà on es trobaven. Quan aquest menor va arribar, li van prendre el mòbil i la targeta, el van obligar a anar fins a un caixer automàtic i, novament sota amenaces, li van fer retirar diners del compte. Els Mossos van poder detenir dos dels integrants del grup aquest 2 de febrer passat, i ara treballen per intentar localitzar-ne la resta.