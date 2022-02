Els Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Policia de Salt han detingut dos homes que es dediquen a cometre un tipus de robatori que és el primer cop s'ha detectat a les comarques gironines.

Es tracta del "mataleón" o robatori pel mètode de l'escanyament. Consisteix a sorprendre les víctimes per l'esquena passant-los el braç pel coll per fer-los un escanyament fins a fer-los perdre el coneixement, moment en què els sostreuen les pertinences i fugen.

Els dos detinguts són dos homes de 25 anys que són molt coneguts per la policia i acumulen nombrosos antecedents per fets similars. Els Mossos els acusen de cometre presumptament cinc robatoris violents d'aquesta tipologia a Girona i Salt en poc més de 15 dies. També els acusen d'un delicte d’estafa per l’ús fraudulent de targetes de crèdit sostretes, ja que les utilitzaven per fer compres.

Ambdós acusats van passar ahir a disposició judicial i el jutge de guàrdia de Girona, en va ordenar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

El primer dels cinc fets denunciats a la policia es va produir el dia 22 de gener i el darrer, el 7 de febrer. Tres dies després de l'últim cop se'ls va poder detenir. Els dos lladres han actuat conjuntament en tres dels casos i en dos més, de forma separada, segons ha pogut acreditar la policia.

Així és com es va produir l'últim cas al carrer Àngel Guimerà de Salt i es pot veure com actuen els lladres. S'observa com assalten la víctima per l'esquena, la intenten escanyar i després l'abandonen, un cop li han aconseguit robar les seves pertinences.

Localitzats a Salt

A partir del primer cas, la Unitat d'Investigació de la comissaria de Girona es va posar a treballar. Després de fer indagacions, analitzar cada cas i amb les consegüents proves -vídeos, declaracions de les víctimes, entre altres-, els han pogut identificar i posteriorment, detenir.

La Policia Local de Salt els va localitzar aquests dimecres dia 9 i se'ls va detenir. Els agents locals els van poder identificar, ja que els Mossos havien emès una ordre de detenció per ambdós individus després d'identificar-los pels robatoris violents.

En els casos coneguts per la policia, els lladres han pogut sostreure les pertinences a les víctimes i algunes d'elles, van quedar inconscients després de l'escanyament.

Pertinences de valor

El primer robatori que la policia té constància és el del dia 22 de gener cap a les tres de la matinada. En aquest cas, tres lladres van atacar un home que estava assegut en un banc pròxim a l'estació d'autobusos de Girona. El van atacar per darrere i mitjançant la tècnica d'escanyament el van deixar sense coneixement. Li van sostreure un patinet elèctric, la cartera i el telèfon mòbil.

Al cap de sis dies, es va denunciar un altre cas en aquest cas al carrer Sant Eugènia de Girona. Un home d'edat avançada pels volts de dos quarts d'onze de la nit i quan anava a entrar a casa seva el van abordar també per darrere. Li van robar la cartera i el mòbil.

L'últim cas succeït a Girona és el del dia 29 de gener al carrer Massana. En aquest cas, capa les sis del matí, van agafar una altra víctima per sorpresa del coll i li van robar els objectes personals. Va perdre la consciència i en aquest cas, li van robar el telèfon, cartera i a més, els lladres van fer ús de les targetes de crèdit.

Finalment, el dia 7 de febrer -és el cas del vídeo- tres lladres van atacar un vianant que estava al carrer Àngel Guimerà de Salt cap a la una de la matinada. Li van robar les pertinences de valor després d'aplicar-li el "mataleón".

Els Mossos també tenen constància d'un cinquè cas a Salt, que s'ha denunciat recentment, del dia 31 de gener. En aquest cas es va produir amb el mateix modus operandi a la plaça Catalunya de Salt.

Tècnica perillosa

El robatori pel mètode de l’escanyament és una tècnica perillosa, ja que posa en risc la integritat de la víctima. I és que l’agressor procedeix a una estrangulació sanguínia de l’oponent i això li provoca una sensació de pèrdua de consciència de l’altra persona que pot ser momentània o fins i tot la víctima pot acabar desmaiada.

A banda, sovint els investigadors tenen problemes a l'hora d’indagar aquests robatoris perquè les víctimes que han estat robades amb aquesta tècnica, en ser abordades per sorpresa i per l'esquena, no poden aportar massa dades.

Tot i que és difícil respondre a aquest atac i la policia no ho aconsella. Hi ha una sèrie de passos que poden ajudar la víctima a defensar-se.

A Internet es poden trobar vídeos que mostren com defensar-se. Per exemple aconsellen prémer el nervi radial de l'agressor i agafar el braç que ens asfixia amb les dues mans, pujant la barbeta, per intentar evitar que l'atacant segueixi exercint pressió. D'aquesta manera s'aconsegueix alliberar la caròtida i permet el reg sanguini. Un cop alliberats, cal fugir el més ràpid possible.