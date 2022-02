Un total de 1.080 nois i noies de 33 instituts de secundària de les comarques gironines van participar ahir en la catorzena edició de la Cantata per la Pau, que aquest any s’emmarca dins el projecte UAP! 22: un nou món. En aquesta iniciativa solidària s’hi han implicat també fins a 43 professors i professores durant les 8 sessions destinades als instituts, per on passaran prop de 2.900 alumnes assistents. Les interpretacions es van fer ahir a la tarda al Teatre Municipal i avui continuen. La iniciativa esta organitzada per l’Ajuntament de Girona, el col·lectiu de professorat del Grup de Treball Musical de Secundària de Girona i l’Associació UAP eduquem per la pau. Es tracta d’un espectacle musicoteatral en què, durant tot un trimestre, l’alumnat i professorat participants han estat treballant el tema del respecte al medi ambient.