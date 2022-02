Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cassà de la Selva van detenir, entre els dies 19 i 20 de febrer, dos homes de 18 i 26 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència i intimidació. El passat 5 de febrer, pels volts de dos quarts de nou del matí, un taxista que es trobava de servei per Girona va rebre avís de la seva sala per anar a recollir dos clients al carrer Barcelona. Els homes van demanar al conductor que els portés fins al Grup Sant Jaume de Salt. Quan van arribar al destí el passatger, que anava de copilot, el va distreure per sostreure-li la cartera que tenia sota el volant. Tot seguit, van forcejar i l'home el va acabar agredint per emportar-se la cartera amb diners.

El segon dels fets va tenir lloc l'endemà cap a les sis del matí. Un taxista va ser requerit al mateix punt del dia anterior per fer el mateix trajecte fins al Grup Sant Jaume. En arribar al destí, un dels clients li va posar un objecte punxant al coll, mentre l'altre li va agafar el calaix dels diners. La Unitat d'Investigació va identificar els lladres i va emetre una ordre de detenció policial. Finalment, la Policia Local de Cassà de la Selva els va localitzar i detenir. Els detinguts van passar els dies 20 i 21 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.