El líder d'Esquerra a l'Ajuntament de Girona i actual vicealcalde de la ciutat, Quim Ayats, repetirà com a cap de llista de la formació en les pròximes eleccions municipals el 2023. Ayats ha estat escollit per la militància, si bé la seva era l'única candidatura que s'ha presentat. Aquesta és la primera vegada que el partit repeteix cap de llista a les municipals a Girona. Ayats assenyala que vol «continuar arremangant-nos per desencallar projectes de la ciutat i per liderar els canvis per construir la Girona del futur». La candidatura d'Ayats com a alcaldable s'ha confirmat aquest dimarts en l'assemblea de l'executiva local d'ERC a Girona.

Ayats és veí de Vista Alegre i va néixer al barri de Santa Eugènia de Girona el 10 de maig de 1980. Milita a Esquerra Republicana de Catalunya des de l'any 2004, després de passar per les JERC. En la seva etapa com a senador, Ayats va ser el portaveu de les comissions d'Hisenda, Economia i Empresa; Indústria, Turisme i Comerç; Treball, Migracions i Seguretat Social, i d'Incompatibilitats. Actualment, és el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Girona-AM, vicealcalde de Girona i regidor de Cultura.